4 фильма для того, чтобы полюбить свою работу

Выжить в мире модной индустрии, впечатлить влиятельного критика и вдохнуть новую жизнь в утреннее шоу — «Рамблер» собрал киноленты о людях, влюбленных в то, что они делают.

Фото: Кадр из фильма «Доброе утро» Кадр из фильма «Доброе утро»

«Дьявол носит Prada»

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Молодая провинциалка Энди Сакс (Энн Хэтэуэй) мечтает о карьере серьезного журналиста. Однако резюме выпускницы не производит большого впечатления на кадровиков крупных нью-йоркских газет, поэтому Энди получает лишь место младшей ассистентки главного редактора журнала мод «Подиум» властной и невыносимой Миранды Пристли (Мерил Стрип). Энди не интересуется модой и не подозревает об известности Миранды, поэтому на собеседовании поражает босса лишь незатейливым внешним видом и немодельной фигурой. Неожиданно для старшей ассистентки Миранды Эмили (Эмили Блант) девушку берут на работу.

Кадр из фильма «Дьявол носит Prada»

Сначала Энди протестует против негласного дресс-кода, не желает менять свой стиль и переживает из-за бесцеремонных манер босса. Миранда критикует подчиненных по любому поводу, ничего не объясняет, не повторяет распоряжений, и принципиально не запоминает имя новой ассистентки, швыряя верхнюю одежду на стол девушки. Кроме того, работа фактически не оставляет Энди времени на частную жизнь, звонок от босса может раздаться в любое время суток. И тем не менее, Энди удается найти подход к строгой начальнице, она начинает видеть смысл и красоту в своей работе и становится по-настоящему незаменимым человеком в деле, к которому раньше была равнодушна. Настолько, что однажды удостаивается от начальницы настоящего комплимента — та признается, что видит в Энди себя. Фильм является экранизацией одноименного романа Лорен Вайсбергер, а прототипом Миранды стала редактор журнала Vogue Анна Винтур. Однако в картине иначе расставлены ключевые акценты, которые полностью меняют смысл финала.

«Повар на колесах»

Шеф-повар Карл Кеспер (Джон Фавро) — мастер своего дела и настоящий художник на кухне. Но кулинарные эксперименты не находят поддержки у владельца ресторана Ривы (Дастин Хоффман), где работает Карл. Такое отношение оскорбляет героя, ведь приготовление блюда для него почти священная церемония. Однажды в ресторан приходит авторитетный критик Рамзи Митчел (Оливер Платт), который в рецензии буквально разносит кухню заведения. Шеф-повар не выдерживает и набрасывается на него, не стесняясь в выражениях. Видеоролик немедленно попадает в социальные сети, Карл становится звездой, но Рива его увольняет.

Кадр из фильма «Повар на колесах»

Вместе с бывшей женой и сыном повар уезжает в Майами, где становится обладателем старого фургона. Пытаясь наладить отношения с сыном, он привлекает его к восстановлению машины, а позже открывает закусочную на колесах. Он передает кулинарное искусство мальчику и колесит с ним по стране, популяризируя кубинскую кухню. Карл с удивлением понимает, что вдохновение можно найти не только в высокой кухне, но и приготовлении фастфуда. Он чувствует себя свободным и счастливым, потому что теперь сам решает, что ему готовить. Тем временем, жизнь вновь сталкивает его с Рамзи Митчелом. Фильму удалось передать атмосферу настоящей кулинарной магии, а эффектный визуальный ряд произведет впечатление даже на людей, равнодушных к приготовлению пищи.

«Доброе утро»

Целеустремленная и энергичная Бекки Фулер (Рэйчел Макадамс) — телепродюсер, которая пожертвовала ради карьеры личной жизнью. Но ее все равно увольняют, чтобы освободить место для другого кандидата, который в будущем займет кресло руководителя телекомпании. Но Бекки не сдается и устраивается исполнительным продюсером в ничем не примечательное утреннее шоу. Девушка решительно увольняет основного телеведущего Пола МакВи (Тай Баррелл), который отрицательно влияет на коллег и вызывающе себя ведет. Рейтинги продолжают падать и Бекки делает неожиданный ход.

Кадр из фильма «Доброе утро»

Она приглашает вышедшего в тираж ветерана тележурналистики Майка Помероя (Харрисон Форд), профессионала со сложным характером. Он не одобряет легкомысленную повестку шоу, отказывается рассказывать о звездах и погоде, и постоянно конфликтует с соведущей Колин Пек (Дайан Китон), бывшей королевой красоты. Бекки от него тоже достается, но его огромный опыт и эрудиция ей необходимы, поэтому она старается добиться взаимопонимания и сделать совершенно новое рейтинговое шоу. Фильм отлично демонстрирует изнанку телевидения, а главная героиня зарядит своей энергией и оптимизмом любого зрителя.

«Кадры»