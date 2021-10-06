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Умер дирижер Антон Шароев

ТАСС
6 часов назад

ТЮМЕНЬ, 6 октября. /ТАСС/. Дирижер и заслуженный деятель искусств России и Украины Антон Шароев умер на 93-м году жизни, сообщили ТАСС в пресс-службе Тюменского концертно-театрального объединения. Шароев был создателем семи оркестров, последним из которых стал "Камерата Сибири".

"Да, мы подтверждаем уход маэстро", - сказали в пресс-службе объединении.

Шароев Антон Георгиевич - дирижер и скрипач, родился 7 мая 1929 года в Баку.

Дирижер создал с нуля семь оркестров. "Камерата Сибири" - седьмой по счету. Меньше чем через два года после создания оркестр выступал в Москве в зале имени Чайковского. В его репертуаре было более ста программ. Это прежде всего грандиозные и редко исполняемые баховские циклы "Искусство фуги", "Музыкальное приношение", "Бранденбургские концерты", сочинения Генделя, Телемана, Вивальди, Гайдна, Моцарта, Сальери, Шуберта, Стравинского, Бартока, Бриттена, Чайковского, Рубинштейна, Шостаковича, Свиридова, Щедрина, Шнитке, Сильвестрова.

Антон Шароев - заслуженный деятель искусств России и Украины. Награжден орденом Дружбы. За выдающееся дирижерское выступление на всемирном музыкальном фестивале "Пражская весна" был увенчан Лавровым венком. За заслуги в просвещении, образовании, воспитании и культуре награжден медалью святителя Филофея.

Фильмы,ИТАР-ТАСС,
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