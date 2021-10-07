Как Федерико Феллини придумал папарацци

Слово "папарацци", которым во всем мире называют назойливых фотографов и журналистов, ввел в обиход знаменитый итальянский режиссер. О том, как это произошло и какое значение изначально имело слово, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Сладкая жизнь" Кадр из фильма "Сладкая жизнь"

Разговор о папарацци следует начать со знаменитого фильма "Сладкая жизнь". Ведь именно в этой картине с легкой руки Феллини впервые прозвучало слово, которое вскоре станет нарицательным и известным всему миру.

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Премьера "Сладкой жизни" состоялась в 1960 году. Фильм произвел в обществе настоящий фурор и завоевал множество престижных наград, среди которых "Золотая пальмовая ветвь" Каннского фестиваля и "Оскар" за лучший дизайн костюмов. Но вместе с этим картину беспощадно критиковали, называя недостаточно смешной, безнравственной и даже непристойной. Удивительно, но темпераментные итальянские зрители на показах даже освистывали откровенные сцены и называли их аморальными. А католическая церковь призывала бойкотировать фильм. Некоторое время "Сладкую жизнь" в Италии в итоге запрещали, а в Испании картину не выпускали на экраны вплоть до 1975 года.

Несмотря на это, а быть может, в чем-то и благодаря развернувшемуся вокруг картины скандалу, "Сладкая жизнь" получила большой коммерческий успех и стала одной из самых кассовых работ Феллини и кульминацией карьеры режиссера.

Но помимо ожесточенных споров вокруг фильма, его безусловно заслуженных наград и успеха, картина привнесла в жизнь зрителей термин, которым пользуются во всем мире на протяжении уже многих лет. Считается, что слово "папарацци" появилось и ушло в народ именно после выхода на экраны "Сладкой жизни".

В фильме Феллини был персонаж по имени Папараццо, друг главного героя, фотограф, снимающий знаменитостей. Считается, что именно от него термин "папарацци" берет свое начало. Причем, как Феллини придумал имя для фотографа, точно неизвестно. Сам режиссер поначалу говорил, что слово "папарацци" напоминает ему жужжащее, докучливое насекомое, по сути назойливого комара. По сути термин "папарацци" — это, по одной из версий, искаженное слово "папатацео" (с итал. "назойливый комар", прим. ред.), что полностью подтверждает слова Феллини.

Согласно другой версии, сценарист "Сладкой жизни" Эннио Флайано рассказывал, что имя фотографу дал он, позаимствовав его у персонажа из романа Джорджа Роберта Гиссинга "На берегу Ионического моря", в которой героя зовут Папараццо. Флайано, по его признанию, обратил внимание на это имя потому, что "папараццо" на родном абруцком диалекте сценариста означает один из видов моллюсков, звук от закрывания створок которого очень напоминает щелчок затвора фотоаппарата.

Так или иначе это слово, правда, во множественном числе, быстро прижилось и перекочевало во многие языки мира, обозначая теперь пронырливых и беспринципных фотографов и журналистов, делающих фотографии частной жизни знаменитых людей.

Справка:

"Сладкая жизнь" — фильм Федерико Феллини, премьера которого состоялась в 1960 году, наделав впоследствии много шума, но вместе с тем получив множество престижных наград и хвалебных отзывов. Главный герой картины журналист Марчелло Рубини хотел когда-то прославиться, написав прекрасный роман. Но занимается тем, что пишет множество статей в модные журналы. Роман остался ненаписанным, зато Марчелло стал модным, он вхож в круги богемы, его любят и буквально боготворят женщины. Он вращается в этом обществе, но сам не понимает, в каком направлении и зачем он идет по этой жизни. Нравится ли ему эта красивая жизнь или он просто не может от нее отказаться?