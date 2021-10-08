"Худший фильм": что пишут в соцсетях про новую часть бондианы

"Мелодрама про личную жизнь Джеймса Бонда, она же "Не время умирать". Любовный четырехугольник, "я разобью твое сердце", "разрушу твою жизнь" и прочие "ты никому не веришь!!" Русские по-прежнему плохие (и гениальные), проблемы глобальные", —@ink_days.



"Трехчасовая жвачная киноэпопея "Не время умирать". Экшн умеренной степени тягучести с сопливым финалом, в который абсолютно не веришь, так как прибыльную франшизу никогда не отпустят на покой", — @Sighth0r.



"Смотреть на старого мопса, который забыл выпить таблетки и его внучку было нереально кринжово. Худший фильм про бонда из линейки с Крейгом", — @Saifodiaz33.



"Зрелищно! но, к сожалению, накрутили соплеслюней. Понимаю, что финалили карьеру Крейга в роли Бонда, но...", —@Tatulechka_13.



"Тут почти все прощаются в кадре и почти никто не пытается играть. Особенно недо-переигрывают Леа Сейду и Ана де Армас, которым не то ,что руки в кадре негде деть, им зачастую даже реплики прописать забыли", — @kinogooru.



"ДВА ГОДА ЖДАЛ ЭТО?! "Не время умирать" - плохой, клишированный фильм. Не тому человеку поручили закончить бондиану. Весь фильм Бонд рефлексирует и очень много экспозиции. Крейг видно устал от этого образа, как старик на пенсии. Циммера вообще не слышно. Разочарован", — @Astton_S.