"Худший фильм": что пишут в соцсетях про новую часть бондианы

В российский прокат 7 октября вышел новый фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать". Что пишут в социальных сетях уже посмотревшие последнюю часть с Дэниелом Крейгом в главной роли — в материале "Рамблера".
Многие пользователи Twitter назвали новую часть бондианы худшей в истории. Создателей фильма раскритиковали за излишнюю мелодраматичность. По их мнению, вся картина — романтичное прощание с Крейгом.
"Мелодрама про личную жизнь Джеймса Бонда, она же "Не время умирать". Любовный четырехугольник, "я разобью твое сердце", "разрушу твою жизнь" и прочие "ты никому не веришь!!" Русские по-прежнему плохие (и гениальные), проблемы глобальные", —@ink_days.
"Трехчасовая жвачная киноэпопея "Не время умирать". Экшн умеренной степени тягучести с сопливым финалом, в который абсолютно не веришь, так как прибыльную франшизу никогда не отпустят на покой", — @Sighth0r.
"Смотреть на старого мопса, который забыл выпить таблетки и его внучку было нереально кринжово. Худший фильм про бонда из линейки с Крейгом", — @Saifodiaz33.
"Зрелищно! но, к сожалению, накрутили соплеслюней. Понимаю, что финалили карьеру Крейга в роли Бонда, но...", —@Tatulechka_13.
"Тут почти все прощаются в кадре и почти никто не пытается играть. Особенно недо-переигрывают Леа Сейду и Ана де Армас, которым не то ,что руки в кадре негде деть, им зачастую даже реплики прописать забыли", — @kinogooru.
"ДВА ГОДА ЖДАЛ ЭТО?! "Не время умирать" - плохой, клишированный фильм. Не тому человеку поручили закончить бондиану. Весь фильм Бонд рефлексирует и очень много экспозиции. Крейг видно устал от этого образа, как старик на пенсии. Циммера вообще не слышно. Разочарован", — @Astton_S.
Лучшей частью пользователи назвали «Казино "Рояль"» 2006 год.
Однако многим фильм про Бонда понравился. Кто-то даже во время просмотра всплакнул от того, что Крейг больше не сыграет суперагента 007:
"Новый Джеймс Бонд «Не время умирать» великолепен! Бюджет картины четверть миллиарда долларов, самый дорогой фильм из всей франшизы. Это лучшее кино про Бонда из тех, что я видел. Съемки, пейзажи, динамика, музыка, юмор, - все на высшем уровне", — @Alexandr_Tsoy.
"Яркое, динамичное, достойное окончание эпохи Дэниела Крейга", — @svetlana_soroka.