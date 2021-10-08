От психопата до сотрудника ЦРУ: за что все любят Мэтта Дэймона

Бедный студент присваивает себе жизнь богатого наследника, профессиональный киллер теряет память: «Рамблер» собрал фильмы, которые сделали Мэтта Дэймона одной из главных звезд Голливуда.

Фото: Кадр из фильма "Форд против Феррари" Кадр из фильма "Форд против Феррари"

«Умница Уилли Хантинг» (1997)

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Профессор математики берет под опеку юного гения с непростым характером, но при одном условии: вундеркинд должен пройти курс психотерапии. Сеансы, которые начинаются с недоверия между наставником и подопечным, постепенно перерастают в дружбу. В главных ролях: Мэтт Дэймон, Бен Аффлек и Робин Уильямс.

Кадр из фильма "Умница Уилли Хантинг"

«Талантливый мистер Рипли» (1999)

Психологический триллер с еще такими молодыми Мэттом Дэймоном, Джудом Лоу и Гвинет Пэлтроу. В центре сюжета – молодой человек по имени Том Рипли, который присваивает себе чужую, но такую красивую и беззаботную жизнь и теперь готов на все, чтобы его тайну не раскрыли.

Кадр из фильма "Талантливый мистер Рипли"

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Ловкие злоумышленники готовятся к самому сложному ограблению казино в истории – на кону 160 миллионов долларов и их собственные жизни. В главных ролях сильнейший актерский состав: Джордж Клуни, Брэд Питт, Мэтт Дэймон, Джулия Робертс, Кейси Аффлек и другие.

Кадр из фильма "Одиннадцать друзей Оушена"

«Идентификация Борна» (2002)

Начало шпионской франшизы Дага Лаймана о профессиональном убийце и бывшем сотруднике ЦРУ. В первой части Джейсон Борн, потерявший память, пытается выяснить все о своем прошлом и понять, кто хочет его убить. У фильма есть достойное продолжение: «Превосходство Борна» (2004), «Ультиматум Борна» (2007), «Эволюция Борна» (2012) и «Джейсон Борн» (2016).

Кадр из фильма "Идентификация Борна"

«Братья Гримм» (2005)

Фэнтези-триллер о братьях-авантюристах, которые путешествуют по деревням и убеждают местных жителей в том, что у них поселилась нечистая сила (ведьма, тролль ), а после за деньги изгоняют ее. Однако внезапно героям приказывают расследовать серию загадочных исчезновений девушек в лесу на границе Франции и Германии. Тут-то страшные сказки и становятся реальностью В главных ролях: Мэтт Дэймон, Хит Леджер и Моника Беллуччи.

Кадр из фильма "Братья Гримм"

«Отступники» (2006)

Фильм Мартина Скорсезе о двух лучших выпускниках полицейской академии, которые оказались по разные стороны баррикады: один из них – агент мафии в рядах правоохранительных органов, другой – «крот», внедренный в мафию. Каждый считает своим долгом обнаружить и уничтожить противника. В главных ролях оскароносной картины: Леонардо ДиКаприо, Мэтт Дэймон и Джек Николсон.

Кадр из фильма "Отступники"

«Непокоренный» (2009)

Биографическая драма, основанная на эпизоде из жизни Нельсона Манделы, действия которой разворачивается в его первый президентский срок. В те годы политик пытался использовать все возможности, чтобы прекратить многолетнее непонимание между белым и чернокожим населением страны. В главных ролях: Морган Фриман и Мэтт Дэймон.

Кадр из фильма "Непокоренный"

«Мы купили зоопарк» (2011)

Семейство Ми потратило все сбережения, чтобы спасти заброшенный зоопарк с двумя сотнями экзотических животных, которым грозила гибель. Смогут ли они справиться с таким количеством питомцев? В главных ролях уютного семейного кино: Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма "Мы купили зоопарк"

«Марсианин» (2015)

Фантастический блокбастер Ридли Скотта об инженере-биологе, который остался в одиночестве на Марсе в результате несчастного случая. Теперь главному герою предстоит найти способ продержаться на имеющихся запасах еды, витаминов, воды и воздуха еще 4 года до прилета следующей миссии. В главных ролях: все тот же Мэтт Дэймон и Джессика Честейн.

Кадр из фильма «Марсианин»

«Ford против Ferrari» (2019)

Опытный автоконструктор и строптивый гонщик бросают вызов непобедимой компании Ferrari и начинают работать над созданием легендарного спорткара Ford GT40. В главных ролях оскароносной спортивной драмы: Кристиан Бэйл и Мэтт Дэймон.