Фильмы о сделках, которые нельзя нарушать

Бессмертие, блестящая карьера, вечная молодость и любовь всей жизни — герои подписывают контракты, которые не может оспорить даже самый искусный адвокат.

«Знакомьтесь, Джо Блэк»

Даже всесильный магнат Уильям Перриш (Энтони Хопкинс) осознает, что рано или поздно он будет вынужден умереть. Но ангелу смерти иногда тоже нужен отпуск. Поэтому они заключают сделку. Уильям станет проводником смерти в мире людей. А сам ангел принимает облик безвременного погибшего парня и называет себя Джо Блэк (Брэд Питт). Он становится ассистентом магната и познает мир простых удовольствий — вкусной еды, красивых вещей, радости общения. Но самым большим впечатлением становятся чувства, которые он испытывает к дочери магната Сьюзен (Клэр Форлани), которая отвечает ему взаимностью. Такая перспектива приводит ее отца в ужас, ведь теперь ангел смерти намерен забрать с собой любимую девушку.

«Воображариум доктора Парнаса»

Загадочный доктор Парнас (Кристофер Пламмер) много веков странствует по миру вместе с удивительным аттракционом, где каждый посетитель может попасть в мир своего воображения. Однако прошлое самого Парнаса скрывает мрачные тайны. Он дважды заключал сделки с мистером Ником (Том Уэйтс), дьяволом, который больше всего любит поспорить. Парнас уже выиграл бессмертие и юность, однако цена даров высока — его единственная дочь Валентина (Лили Коул) продана дьяволу и станет его вечной рабыней, когда ей исполнится 16 лет. Неожиданно Парнас и его труппа спасают таинственного незнакомца Тони (Хит Леджер, Джонни Депп, Колин Фаррелл и Джуд Лоу), который готов рискнуть ради свободы Валентины. Но наученный горьким опытом Парнас не торопится ему доверять.

«Адвокат дьявола»

Амбициозный адвокат Кевин Ломакс (Киану Ривз) сделал себе имя, защищая подлецов, о вине которых точно знал. После очередной блистательной защиты его находит глава юридической корпорации харизматичный Джон Милтон (Аль Пачино) и предлагает место в компании. Кевин вместе с очаровательной женой Мэри-Энн (Шарлиз Терон) переезжает в Нью-Йорк, получает великолепную квартиру и солидный оклад. Он быстро продвигается вверх — конкуренты компании погибают при сомнительных обстоятельствах и странных совпадениях. Кевин выигрывает защиту миллионера, обвиняемого в тройном убийстве, заводит роман с менеджером Кристабеллой (Конни Нильсен), пока Мэри-Энн мучается страшными видениями и переживает, что не может иметь детей. Ответы на свои вопросы Кевин получает, когда узнает правду о своем рождении.

Кадр из фильма «Дориан Грей»

«Дориан Грей»

Экранизация единственного романа Оскара Уайльда. Молодой и красивый Дориан Грей (Бен Барнс) приезжает в Лондон и попадает под влияние гедониста лорда Генри Уоттона (Колин Фёрт). Его друг пишет портрет Дориана, и юноша неосторожно заявляет, что отдал бы душу за то, чтобы остаться таким же прекрасным и юным как на картине. Его пожелание начинает мистическим образом сбываться, портрет стареет и принимает на себя следы всех пороков, которым предается юноша. Дориан становится все более циничным, распущенным и жестоким, оставаясь внешне все таким же невинным молодым красавцем. Но однажды лорду Генри придется на себе испытать последствия того, каким стал его протеже.

«Сердце ангела»

Частный детектив Гарри Эйнджел (Микки Рурк) по просьбе мистера Луи Сайфера (Роберт Де Ниро) разыскивает некоего Джонни Фейворита, который задолжал Сайферу. Все свидетели, которых Гарри допрашивает, вскоре ужасным образом погибают, причем улики указывают на самого детектива. Поиск Фейворита становится погоней за тенью.

«Ослепленный желаниями»