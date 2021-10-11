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Фильмы, доказывающие, что родня — худшие из врагов

Мира Маркина
1 час назад

Братья-вампиры бьются за сердце одной и той же девушки, а юная фантазерка разрушает жизни сестры и ее возлюбленного: «Рамблер» собрал фильмы и сериалы, которые рассказывают о непростых взаимоотношениях родственников, которые зачастую приводят к трагедиям.

Фильмы, доказывающие, что родня — худшие из врагов
Фото: Кадр из фильма "Искупление"Кадр из фильма "Искупление"

«Искупление» (2007)

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Экранизация роман Иэна Макьюэна с Кирой Найтли и Джеймсом Макэвоем в главных ролях. События драмы разворачиваются на фоне Второй мировой войны в 1935-м и рассказывают о 13-летней писательнице, которая бесповоротно меняет ход нескольких жизней, когда обвиняет возлюбленного старшей сестры в преступлении, которого он не совершал.

Кадр из фильма "Искупление"

«Миллионер из трущоб» (2008)

История нищего мальчика из индийских трущоб, которому удалось выиграть главный приз на шоу «Кто хочет стать миллионером?», тронула до глубины души зрителей по всему миру. Криминальная мелодрама «Миллионер из трущоб» получила восемь премий «Оскар» (в том числе и в номинации «Лучший фильм года») и четыре премии «Золотой глобус».

Кадр из фильма "Миллионер из трущоб"

«Дневники вампира» (2009)

За чувства девушки борются два брата-вампира, а параллельно они спасают город Мистик Фоллз от других злобных созданий, выясняют отношения друг с другом и пытаются наладить собственные жизни. В главных ролях: Пол Уэсли, Иен Сомерхолдер и Нина Добрев.

Кадр из сериала "Дневники вампира"

«Воин» (2011)

Спортивная драма о семейных обидах с Джоэлом Эдгертоном и Томом Харди в главных ролях. Это история молодого бойца Томми Конлона, который после возвращения с фронта начинает готовиться к участию в большом турнире по боям. Его тренером становится пьяница-отец, а оппонентом в решающем бою родной брат!

Кадр из фильма "Воин"

«Расплата» (2016)

Остросюжетный боевик о математическом гении с синдромом Аспергера, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Одним из его клиентов становится, казалось бы, законопослушная компания по производству новейшей робототехники, где сотрудница финансового отдела обнаружила «нестыковочку» в миллионы долларов. Правда, как только бухгалтер приступает к работе, начинают появляться жертвы В главной роли – Бен Аффлек.

Кадр из фильма "Расплата"

«Острые предметы» (2018)

Психологическая драма с элементами детектива Жана-Марка Валле по мотивам одноименного романа Гиллиан Флинн – автора «Исчезнувшей». В центре сюжета – не особо удачливый репортер Камилла Прикер, отправившаяся корреспондентом в маленький город, в котором она родилась и выросла, чтобы осветить загадочные преступления. В главных ролях мини-сериала – Эми Адамс.

Кадр из сериала "Острые предметы"

«Хилы» (2021)

Спортивная драма, которая рассказывает историю двух братьев-рестлеров, которые воюют не только в жизни, но и на боевой сцене. Накал страстей между ними идет на пользу шоу, но вот их отношениям – вряд ли. Чем закончится их противостояние – увидим.

Кадр из сериала "Хилы"
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