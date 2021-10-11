Фильм с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар"

Фильм "Купе номер 6" ("Hytti 6") стал претендентом на премию "Оскар" от Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кинопалату страны.
"Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - говорится в заявлении.
Фильм "Купе номер 6" удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. В нем рассказывается о поездке двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х годов. Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.
Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года.