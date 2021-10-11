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Фильм с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар" от Финляндии

Мира Маркина
2 часа назад

Фильм "Купе номер 6" ("Hytti 6") стал претендентом на премию "Оскар" от Финляндии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на кинопалату страны.

Фильм с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар"
Фото: Кадр из фильма "Купе номер 6"Кадр из фильма "Купе номер 6"

"Купе номер 6" режиссера Юхо Куосманена была выбрана претендентом Финляндии на премию "Оскар", - говорится в заявлении.

Фильм "Купе номер 6" удостоился Гран-при на 74-м Каннском кинофестивале. В нем рассказывается о поездке двух молодых людей из Москвы в Мурманск в конце 1990-х годов. Главные роли в картине исполнили Сейди Хаарла, Юра Борисов, Динара Друкарова и Юлия Ауг. Продюсерами выступили Наталия Дрозд и Сергей Сельянов. В создании приняли участие также Финляндия, Эстония и Германия.

Церемония вручения премии "Оскар" пройдет 27 марта 2022 года.

Ранее Дэниэл Крэйг получил звезду на голливудской Аллее славы.

Фильмы,Оскар,Динара Друкарова,Юхо Куосманен,Сергей Сельянов,Юлия Ауг,Дэниэл Крэйг,
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