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Лучшее кино на вечер: советы российских зрителей

Диана Товсепова
51 минуту назад

Россияне делятся своими любимыми фильмами разных жанров на одном из популярных форумов. Самые популярные рекомендации — в материале "Рамблера".

Лучшее кино на вечер: советы российских зрителей
Фото: Кадр из фильма "Жена путешественника во времени" Кадр из фильма "Жена путешественника во времени"

"Всем советую "Под солнцем Тосканы". Его должна каждая женщина увидеть!";

"Чтобы украсить вечер - "Безумная свадьба", "Хороший год". Чтобы вдохновиться — "Ешь, молись, люби"";

"Смотрите хорошее кино. "Вечное сияние чистого разума", "Бойфренд из будущего", "Жена путешественника во времени"; "Полночь в Париже". Наслаждайтесь...", — советуют пользователи соцсетей.

Многим нравится кино про сильных людей, которых не на шутку испытывает жизнь. Среди таких картин называют "Мотылек" и "Мавританец".

Из зрелищного кино часто называют свежую картину Гая Ричи "Джентельмены" с Мэттью Макконахи.

Оказалось, что российский зритель любит и испанские кино, в особенности детективы. Чаще всего советуют картину "Невидимый гость" с Марио Касасом. В этой картине до последних минут сложно разгадать финал.

Из современного итальянского кино часто называют комедийную драму "Идеальные незнакомцы" — красивое кино о друзьях, ревности и любви с неожиданныму сюжетными поворотами.

Европейское кино интересует многих. Например, криминальные детективы "Мистериум" датского производства и аргентинские "Дикие истории", "Тайна в его глазах".

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