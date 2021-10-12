Мизулина объяснила опасность игр из сериала "Игра в кальмара"

Директор ассоциации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина прокомментировала интерес организации к сериалу "Игра в кальмара". Об этом она написала в своем Telegram. "Почему "Лига безопасного интернета" этим занимаемся и направила материал психологам? Потому что все подобное, что выходит в тренды TikTok, дети начинают повторять, а потом, увы, возможны трагедии. Мы два месяца занимаемся жутким трендом с суицидами и говорим об этом не просто так. От шутки и смешного видео до гибели ребенка - пара секунд", - написала она. Ранее сообщалось, что неправительственная организация "Лига безопасного интернета" заинтересовалась южнокорейским сериалом "Игра в кальмара". По словам представителей "Лиги", в организации ждут заключения экспертов-психологов о возможном пагубном влиянии шоу на подростков после жалоб родителей. "Игра в кальмара" — сериал о беспощадной игре на выживание с многомиллиардным призом. Проект бьет все рекорды по просмотрам, мемы по его мотивам заполонили соцсети — и даже конкуренты хвалят создателей драмы за смелость и оригинальность. Педагоги из разных стран уже жаловались на сцены жестоких убийств, которые дети начали разыгрывать в школе после просмотра шоу.