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«Крик» и «Миссия невыполнима»: культовые фильмы, которые вышли 25 лет назад

Мира Маркина
2 часа назад

Три подруги мстят бывшим мужьям, которые изменили им с молодыми пассиями, а убийца в маске призрака запугивает жертв по телефону: «Рамблер» собрал культовые фильмы, премьера которых состоялась 25 лет назад (в 1996 году).

9 культовых фильмов, которые вышли 25 лет назад
Фото: Кадр из фильма "Крик"Кадр из фильма "Крик"

«Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале»

Видео дня

Черная комедия о молодом афроамериканце по прозвищу Пепельница, который переезжает к своему отцу в Южный Централ (Лос-Анджелес). Тут-то ему и предстоит сделать выбор: остаться «просто хорошим чернокожим» или примкнуть к банде своего кузена-гангстера и стать «опасным чернокожим».

Кадр из фильма "Не грози Южному централу, попивая сок у себя в квартале"

«Миссия невыполнима»

Культовый детективный триллер Брайана Де Пальмы с Томом Крузом в главной роли об обвиненном в предательстве агенте ЦРУ Итане Ханте, который разоблачает заговор. Серия фильмов-боевиков уже состоит из шести частей, а на 2022 год намечена премьера седьмой картины.

Кадр из фильма "Миссия невыполнима"

«Крик»

Главный молодежный слэшер 90-х, полный иронии, о маньяке в маске призрака, который запугивает жертв по телефону – теперь он орудует в американском городке Вудсборо. Но что им движет: месть или просто желание убивать? В 2022 году состоится премьера пятой части популярной серии фильмов ужасов.

Кадр из фильма "Крик"

«День независимости»

Масштабный блокбастер с Уиллом Смитом в главной роли, в котором гигантские корабли пришельцев грозят уничтожить население Земли. Теперь людям предстоит отстоять планету и разобраться с непрошенными гостями.

Кадр из фильма "День независимости"

«Квартира»

Детективная мелодрама, которая доказывает, что в любви в ход идут все средства, но вот насколько они хороши По сюжету молодой бизнесмен бросает невесту, важную рабочую поездку и все, что у него было, ради поисков девушки, которую он любил несколько лет назад. В главных ролях: Моника Беллуччи и Венсан Кассель.

Кадр из фильма "Квартира"

«Народ против Ларри Флинта»

Драма Милоша Формана о жизни создателя скандального журнала Hustler Ларри Флинта. Обладая завидной интуицией, в 70-е он решил сделать шаг, который разделил общество на тех, кто был за и против него. Он бросил вызов миру, и оскорбленные граждане решили наказать медиамагната. В главных ролях: Вуди Харрельсон, Кортни Лав и Эдвард Нортон.

Кадр из фильма "Народ против Ларри Флинта"

«Клуб первых жен»

Трех подруг объединяет жажда мести никчемным бывшим мужьям, которые покинули их ради молодых пассий. В главных ролях: Голди Хоун, Бетт Мидлер и Дайан Китон.

Кадр из фильма "Клуб первых жен"

«101 далматинец»

Классическая семейная комедия о злодейке Круэлле Де Вил, которая охотится за далматинцами, чтобы пополнить свою коллекцию меховых изделий. Но она даже не представляет, что ее ждет, ведь их хозяева так просто щенят не отдадут

Кадр из фильма "101 далматинец"

«Ромео + Джульетта»

Трагедия Шекспира, перенесенная в Америку 1990-х, о любви гангстерских отпрысков на фоне вражды их семей. В главных ролях: молодой Леонардо ДиКаприо и Клэр Дэйнс.

Кадр из фильма "Ромео + Джульетта"
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