Где на самом деле снимали "Вокзал для двоих"

Провинциального городка Заступинск, на вокзале которого пришлось задержаться главному герою, в реальности не существует. А вот вокзал, где снимали фильм, вполне реальный. О настоящих местах съемок знаменитой картины читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Вокзал для двоих" Кадр из фильма "Вокзал для двоих"

Согласно сюжету “Вокзала для двоих”, главный герой Платон Рябинин (Олег Басилашвили) ехал из Москвы в Грибоедов к отцу, но отстал от поезда в небольшом городе Заступинске из-за конфликта с официанткой привокзального ресторана Верой (Людмила Гурченко), а затем его взятый в залог паспорт случайно увозит с собой знакомый проводник Веры. Платону приходится задержаться на вокзале, где он ближе знакомится с официанткой Верой и у них обоих меняется мнение друг о друге. В итоге два дня, проведенные вместе на вокзале, из врагов сделали Веру и Платона близкими людьми.

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Для съемок фильма было необходимо выбрать место. Города Заступинска в реальности не существовало, вокзала, разумеется, тоже никакого не было. Его роль сыграл Рижский вокзал. Его красивый внешний вид для съемок подошел идеально. Было лишь одно “но”: согласно замыслу режиссера через станцию, на которой застрял главный герой, должно было проходить множество пассажирских и грузовых составов. И вот с этим возникла проблема: Рижский вокзал для этого категорически не подходил, поскольку на нем не было сквозного движения. Выход из ситуации нашли, перенеся съемки некоторых эпизодов в другое место.

Так, некоторые сцены снимали на платформе “Лосиноостровская” Ярославского направления, ее название даже попало в один из кадров. Также задействовали в фильме пешеходный мост вблизи Анадырского проезда. Стоит отметить, что здесь же были сняты и некоторые эпизоды фильма “Служебный роман”. Также отметился в “Вокзале для двоих” и Витебский вокзал в Ленинграде (Санкт-Петербурге).

В 1983 году “Вокзал для двоих” по мнению читателей журнала “Советский экран” был признан лучшим фильмом года, а Людмилу Гурченко назвали лучшей актрисой. Эльдар Рязанов получил Государственную премию СССР, а Гурченко — звание Народной артистки. В том же году картина была удостоена приза за лучшую режиссуру и лучшую женскую роль на Всесоюзном кинофестивале в Риге. Кроме того, фильм стал одним из участников основной программы Каннского кинофестиваля и Эльдар Рязанов стал одним из соискателей “Золотой пальмовой ветви”.

Кстати:

В основу сценария "Вокзала для двоих" была положена реальная история. Известный композитор Микаэл Таривердиев стал неким прообразом Платона Рябинина. Дело в том, что однажды он взял на себя вину за преступление, которого не совершал. Однажды Таривердиев позволил одной знакомой актрисе сесть за руль своего автомобиля. Произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Композитор взял всю вину на себя. Судебные разбирательства продолжались в течение почти двух лет, в результате Таривердиева оправдали. А вот сценарист Эмиль Брагинский, взяв за основу эту историю, сделал развитие событий совершенно иным: ни в чем не виноватый герой Олега Басилашвили все же отправился за решетку.

Интересное о фильме "Вокзал для двоих":

Олег Басилашвили около месяца прожил в колонии для несовершеннолетних в Икше, где снимали тюремные сцены фильма. Заключенные поначалу очень настороженно относились к актеру, но через некоторое время враждебность прошла. Басилашвили даже увековечил фамилию одного из заключенных в одном из эпизодов фильма, когда сквозь сон на попытки героини Людмилы Гурченко разбудить его отвечает “Онофренков, кончай!”.