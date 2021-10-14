Почему «Дюна» 1984 года провалилась в прокате

Первая экранизация романа Фрэнка Герберта провалилась в прокате. Фильм «Дюна» 1984 года собрал разгромные отзывы критиков, несмотря на звездный каст и режиссера.

Фото: Кадр из фильма "Дюна" Кадр из фильма "Дюна"

Казалось бы, лента должна была стать хитом середины 80-х. Режиссером картины выступил Дэвид Линч, режиссер и сценарист легендарного сериала «Твин Пикс». Главную роль сыграл Кайл Маклахлен — агент Дейл Купер из того же сериала. В эпизодах снимались певец Стинг, Патрик Стюарт (профессор Ксавье из «Людей Икс»), Шон Янг («Бегущий по лезвию»), Дин Стоквелл («Синий бархат»).

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У зрителя был спрос на качественную фантастику: за год то премьеры вышла шестая часть «Звездных войн», финальная на тот момент. Более того, роман «Дюна» Фрэнка Герберта был источником вдохновения для режиссера космической оперы Джорджа Лукаса. Наконец, у цикла книг была большая армия поклонников, которые ждали киноверсию любимой вселенной. Но лента провалилась в прокате, собрав 30 миллионов из 40 миллионов бюджета. Что же пошло не так?

Сначала картину разругали критики. Роджер Эберт из Chicago Sun-Times назвал картину «настоящим беспорядком» и «худшим фильмом года»:

«Непостижимое, безобразное, неструктурированное, бессмысленное путешествие в пучины одного из самых запутанных сценариев всех времен».

Джанет Маслин из The New York Times дала «Дюне» одну звезду из пяти. Критик пояснила, что сюжет картины был «опасно перегружен, как и практически все остальное в нем».

«Некоторые персонажи в „Дюне“ обладают экстрасенсорными способностями, что ставит их в уникальное положение — они понимают, что же происходит в этом фильме».

Ричард Корлисс из Time также оставил отрицательный отзыв. Критик заявил:

«Большинство научно-фантастических фильмов предлагают побег из реальности, „освобождение от домашней работы“. Но „Дюна“ сложна, словно выпускной экзамен. Нужно набраться сил.

Киновед Робин Вуд не стеснялся в выражениях: для критика «Дюна» оказалась «самым непристойным фильмом». Писатель Деннис Альтман предположил, что образы героев основаны на гомофобных предубеждениях. В начале и середине 80-х был всплеск заболеваемости ВИЧ и СПИД — болезней, которые, как считалось раньше, передаются в среде сексуальных меньшинств. Альтман задает вопрос:

«Просто ли случайность, что в фильме „Дюна“ у гомосексуального злодея были гнойные язвы на лице?».

Впрочем, некоторые критики хвалили визуальные эффекты. Колин Гренланд в обзоре для журнала Imagine заявил:

«В великолепном дизайне Энтони Мастерс нет ни блестящего хрома, ни стерильного пластика, которого мы ожидаем от космической оперы. Вместо этого — зловещие атрибуты чугуна и спиральной латуни, коридоры из темного дерева и мрамора, и бесконечный песок».

Историк-фантаст Джон Клют подтвердил, что «„Дюна“ Линча не жалела ничего для достижения своих поразительных визуальных эффектов».

Также картину сильно критиковали поклонники фантастической книжной саги. Фанатам не пришлось по душе, что Линч крайне вольно обращался с первоисточником. Режиссер убрал некоторых персонажей, а также переосмыслил «путь Бене Гессерит» — одну из центральных философий романа. Имя главного героя в оригинале было молитвой смерти — здесь же оно работает как оружие.

Режиссер Дэвид Линч объяснял провал картины тем, что финальный монтаж происходил без его участия. В 1989 году вышла расширенная версия картины — правда, Линч попросил его имя из титров убрать и в монтаже также не участвовал.