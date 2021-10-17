Космический киноэкипаж «Вызова» вернулся на Землю

«Безумно счастлив, что мы долетели, все прошло штатно, приземление было в общем и целом мягкое, самочувствие пока очень хорошее. Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе. Очень крутом»,