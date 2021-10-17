Космический киноэкипаж «Вызова» вернулся на Землю

Первый космический киноэкипаж вернулся на Землю утром 17 октября. Корабль приземлился в казахстанской степи в 7:35. Побывавшие в космосе артисты поделились впечатлениями в прямом эфире Первого канала.
Всех членов экипажа из космического корабля выносили на руках. Актриса Юлия Пересильд первым делом получила букет цветов.
«Мы сегодня хорошо приземлились. У меня на самом деле сегодня немножко грустное настроение, потому что нам казалось, что двенадцать дней это много, а когда это все заканчивалось, уже не хотелось расставаться… Понятно ведь, что это было единожды»,
— отметила артистка.
«Безумно счастлив, что мы долетели, все прошло штатно, приземление было в общем и целом мягкое, самочувствие пока очень хорошее. Мы как на американских горках получали удовольствие, мне кажется. Плазма, все горело… Нам было весело и задорно на самом деле. Когда парашют выстрелил, начало немножко трясти, но, опять же, чувствовали себя как на хорошем аттракционе. Очень крутом»,
— рассказал Клим Шипенко.
Напомним, Юлия Пересильд и Клим Шипенко не профессиональные космонавты — Роскосмос готовил их к полету четыре месяца. Актеры провели на орбитальной станции 12 дней, чтобы сделать уникальные кадры для первой художественной кинокартины «Вызов», где главные герои действительно побывали в космосе.
По признанию самих актеров, подготовка им далась непросто. Ранее Пересильд рассказывала о своих ожиданиях от предстоящего полета. Она отметила, что даже не могла представить, что ей выпадет шанс полететь в космос.