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На реальных событиях: фильмы о выживании в диких условиях

Катерина Саломе
4 часа назад

Чтобы выжить после пяти дней под солнцем без еды и воды, герою пришлось избавиться от конечности. «Рамблер» сделал подборку фильмов о выживании в диких условиях, основанных на реальных событиях.

На реальных событиях: фильмы о выживании в диких условиях
Фото: Кадр из фильма «Путь домой» Кадр из фильма «Путь домой»

«Путь домой» (2010)

Кадр из фильма «Путь домой»

Советские войска взяли в плен польского офицера Януша Вешчека. Его обвиняют в шпионаже, а также диверсиях. Однако И хоть главный герой не признает свою вину, ему дают двадцать лет неволи в ГУЛАГе. В Сибири офицер находит союзника. Им стал русский актер Хабаров. Мужчины начинают планировать побег. Для начала группа из восьми человек должна преодолеть Байкал. Если им это удастся, то следующей на их пути станет Монголия.

«Выживший» (2015)

Кадр из фильма «Выживший»

Охотник Хью Гласс серьезно ранен на неизведанных просторах американского Дикого Запада. Его товарищ по отряду покорителей новых земель Джон Фицжеральд предательски оставляет его умирать в одиночестве. Теперь у Гласса осталось только одно оружие – его сила воли. Он готов бросить вызов первобытной природе, суровой зиме и враждебным племенам индейцев, только чтобы выжить и отомстить Фицжеральду.

«Дикая» (2014)

Кадр из фильма «Дикая»

Сюжет киноленты рассказывает биографию Шерил Стрэйд, отправившуюся по маршруту самых высоких участков Сьерра-Невада и Каскадных гор. Ее брак разрушен, а смерть матери оказалась настоящим эмоциональным ударом. В попытках избавиться от душевных мук, женщина отправляется в одиночное пешее путешествие. В этом непростом походе она столкнется с множеством трудностей и ей неоднократно придется преодолевать себя.

«127 часов» (2010)

Кадр из фильма «127 часов»

Арон Ралстон увлекается скалолазанием и альпинизмом. Он оставляет свою работу в качестве инженера крупной компании ради освоения скал Колорадо, имеющих высоту более 14000 футов. Но случилось непредвиденное событие и в итоге главный герой оказался зажат камнем весом не менее 300 килограммов.

А главное – перед отъездом он никому не сообщил, куда и зачем он направляется. Вскоре всего его припасы заканчиваются.

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