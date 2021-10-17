7 фильмов, в которых сыграли музыканты мирового масштаба

Эминем начинает музыкальную карьеру в гетто, а Джей Ло пытается устроиться на работу с помощью поддельного резюме: «Рамблер» собрал фильмы, в которых сыграли музыканты мирового масштаба.

Фото: Кадр из фильма "Восьмая миля" Кадр из фильма "Восьмая миля"

«Телохранитель» (1992)

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История любви телохранителя Фрэнка Фармера и его клиентки, певицы и актрисы Рэйчел Мэррон, которая постоянно получает письма с угрозами. В главных ролях: Кевин Костнер и Уитни Хьюстон. Кстати, картина во многом стала популярной именно благодаря музыки певицы, использованной в фильме.

Кадр из фильма "Телохранитель"

«Восьмая миля» (2002)

Становление белого рэпера на окраинах Детройта. Дебют Эминема в большом кино, в котором он рассказал практически свою историю восхождения на музыкальный олимп, и «Оскар» за песню Lose Yourself.

Кадр из фильма "Восьмая миля"

«Одержимость» (2009)

Финансовый менеджер и акула бизнеса внезапно становится объектом страсти новой работницы компании. Главному герою кажется это забавным, пока легкий флирт не превращается в террор, который ставит под угрозу всю его жизнь. Одну из ролей в картине сыграла Бейонсе.

Кадр из фильма "Одержимость"

«Знакомство с Факерами – 2» (2010)

Третья часть комедии о неудачнике Грэге Факере, который воюет с отцом супруги – агентом ЦРУ в отставке. После десяти лет брака и рождения двух детей тесть все еще не доверяет зятю. Одну из ролей в картине сыграла яркая и нестандартная певица Барбра Стрейзанд.

Кадр из фильма "Знакомство с Факерами-2"

«Секс по дружбе» (2011)

Комедийная мелодрама о сотруднице кадрового агентства, которая боится серьезных отношений. Все меняется, когда она встречает редактора глянцевого журнала, который устал от женщин, мечтающих закрутить с ним роман. В главных ролях картины: музыкант мирового уровня Джастин Тимберлейк и актриса Мила Кунис.

Кадр из фильма "Секс по дружбе"

«Хоть раз в жизни» (2013)

Дэн – легенда шоу-бизнеса и бывший глава музыкального лейбла. Грета – музыкант и бывшая девушка рок-звезды. Вместе они готовы даже к самым неожиданным поворотам в их жизнях, и любви. Грета и Дэн планируют записать музыкальный альбом – их студией становится весь Нью-Йорк. В главных ролях Кира Найтли, Марк Руффало, а также певец Адам Левин.

Кадр из фильма "Хоть раз в жизни"

«Начни сначала» (2018)

Мелодрама с Дженнифер Лопес в главной роли о женщине, которая благодаря поддельному резюме получает работу в большой корпорации. Теперь у нее есть шанс доказать снобам с Мэдисон Авеню, что врожденный талант так же важен, как и диплом престижного университета.