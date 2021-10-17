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Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа

Lenta.ru
1 час назад

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа, в который вошли космонавт Олег Новицкий, актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко. Комментарий прозвучал в эфире Первого канала.

Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гендиректор телеканала заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам художественного фильма «Вызов».

«Вообще безумно счастливы тем, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют»,

— сообщил он.

По словам Эрнста, кадры, отснятые на МКС, выглядят «потрясающе кинематографично». Он отметил, что во многих фильмах пытались имитировать невесомость и нахождение на орбите, но реальность оказалось совершенно другой. Медиаменеджер подчеркнул, что зрители смогут увидеть картину в ближайшее время.

Также он рассказал, как Новицкий справился со своей первой ролью в кино. «Первые пару дней он пытался подавить улыбку, потому что когда серьезный взрослый человек оказывается перед камерой, он чувствует себя немножечко дискомфортно. Но на третий день он уже втянулся, а на пятый уже был профессионалом», — уточнил Эрнст.

В заключение медиаменеджер поблагодарил сотрудников Роскосмоса, команду спасателей МЧС и Вооруженных сил России за четкую и профессиональную работу. Эрнст назвал их «высокими специалистами» и добавил, что создатели картины пытались им соответствовать.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.

5 октября киноэкипаж прибыл на МКС для съемок фильма «Вызов». Согласно сюжету ленты, девушка-врач летит на орбиту для спасения космонавта.

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