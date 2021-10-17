Эрнст оценил работу вернувшегося из космоса киноэкипажа

Гендиректор телеканала заявил, что киноэкипаж перевыполнил план по съемкам художественного фильма «Вызов».

«Вообще безумно счастливы тем, что все так успешно завершилось, что ребята сняли даже не 100 процентов, а 120 процентов съемочного плана, что они блестяще себя чувствуют»,

— сообщил он.

По словам Эрнста, кадры, отснятые на МКС, выглядят «потрясающе кинематографично». Он отметил, что во многих фильмах пытались имитировать невесомость и нахождение на орбите, но реальность оказалось совершенно другой. Медиаменеджер подчеркнул, что зрители смогут увидеть картину в ближайшее время.

Также он рассказал, как Новицкий справился со своей первой ролью в кино. «Первые пару дней он пытался подавить улыбку, потому что когда серьезный взрослый человек оказывается перед камерой, он чувствует себя немножечко дискомфортно. Но на третий день он уже втянулся, а на пятый уже был профессионалом», — уточнил Эрнст.

В заключение медиаменеджер поблагодарил сотрудников Роскосмоса, команду спасателей МЧС и Вооруженных сил России за четкую и профессиональную работу. Эрнст назвал их «высокими специалистами» и добавил, что создатели картины пытались им соответствовать.

Утром 17 октября киноэкипаж, состоящий из Новицкого, Пересильд и Шипенко, приземлился в Казахстане на корабле «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин»). Аппарат коснулся земли в 148 километрах юго-восточнее города Жезказган.