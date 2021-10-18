Черничные ночи: фильмы о сладкой жизни

Любовь с первого куска фруктового пирога, шоколад, объединяющий застенчивых романтиков и пироги как рецепт от всех житейских невзгод — редакция «Рамблера» собрала фильмы, в которых сладости больше чем просто десерт.

Фото: Кадр из фильма «Мои черничные ночи» Кадр из фильма «Мои черничные ночи»

«Мои черничные ночи»

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Сердце Элизабет (Нора Джонс) разбито изменой любимого человека. Пытаясь справиться с болью, девушка заходит в кафе «Ключ» и изливает душу бармену Джереми (Джуд Лоу), а заодно и оставляет ключи от квартиры неверного приятеля. Впрочем, она не одна такая, так что Джереми даже коллекционирует ключи, которые ему оставляют посетители для тех, кто так и не приходит. А еще он угощает девушку черничным пирогом с мороженым — других просто нет. Черничный ничем не хуже прочих, но почему-то не находит своего любителя. Но Элизабет его оценит и поймет, что деликатный и приветливый Джереми — тот, кто нужен. Правда, это случится не сразу, понадобится год случайных встреч с самыми разными людьми, которые помогут Элизабет разобраться в себе и вновь вернуться к черничному пирогу. Визуально фильм необыкновенно вкусный и красочный, пронизанный фирменной атмосферой Вонга Карвая с его неоновыми ночами и почти осязаемыми кадрами.

«Анонимные романтики»

Робкая Анжелика (Изабель Карре) настолько застенчива, что может упасть в обморок от невинной похвалы. Серьезный бизнесмен Жан-Рене (Бенуа Пульворд) настолько замкнут, что даже приглашение на ужин для него — тяжелое испытание. На самом деле эти двое идеально друг другу подходят, несмотря на свои комплексы, но они никогда бы об этом не узнали, если бы не обоюдная любовь к шоколаду. Анжелика приходит устраиваться на шоколадную фабрику Жана-Рене и удивляет его своим глубоким пониманием дела. Причем стеснительность обоих героев отступает, стоит им заговорить о шоколаде. Изысканное лакомство поможет двум одиночкам понять, что наслаждаться вечерними прогулками под каштанами они могут вместе.

Кадр из фильма «Официантка»

«Официантка»

Дженна (Кери Расселл) работает в закусочной с непритязательным названием «Обед у Джо» и крикливым начальником. Женщина придумывает рецепты удивительных пирогов с необычными названиями вроде «Ненавижу мужа», мечтает выиграть кулинарный конкурс и сбежать от своего истеричного, капризного и ревнивого супруга Эрла, который не уважает жену и ее увлечения. Но Дженна обнаруживает, что беременна, а значит побег придется отложить, зато можно приготовить пирог «Что мне делать с ребёнком?» или «Как я стала такой неудачницей?»

Единственной радостью становятся встречи с новым гинекологом, женатым доктором Поматтером (Нейтан Филлион), которые неизбежно и стремительно оборачиваются тайным романом. Дженна пишет письма своему ребенку, печет пироги и несмотря ни на что верит в себя.

«Уроки шоколада»

Амбициозный и нечистый на руку подрядчик Маттиа (Лука Арджентеро) становится жертвой собственной жадности: нелегальный эмигрант из Египта Камал (Хассани Шапи) получает травмы на стройке и угрожает подать в суд. Маттиа обещает сделать все, что угодно. Камал этим пользуется и заставляет его посещать курсы кондитеров в школе шоколада под своим именем. Дело в том, что египтянин на родине был кондитером и мечтает открыть свое заведение в Италии. Теперь новичок на кухне Маттиа в компании куда более опытных соучеников осваивает искусство приготовления конфет. Постепенно шоколад меняет жизнь вечно недовольного и неприятного Маттиа, тем более, что на курсах он знакомится с обворожительной Чечилией (Виоланте Плачидо). Жизнерадостная итальянская история, где много шоколада, юмора и любви.

«Шоколад»