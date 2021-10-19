Фильмы для тех, кому хочется отдыхать, а не работать

Мошенницы охотятся за состоянием юного гения, а неудачница становится настоящим секретным агентом: «Рамблер» собрал фильмы для тех, кто хочет хотя бы на несколько часов выкинуть работу из головы и просто расслабиться.

Фото: Кадр из фильма "В активном поиске" Кадр из фильма "В активном поиске"

«Полночь в Париже» (2011)

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Мелодрама Вуди Аллена («Оскар» за лучший сценарий) о писателе и безнадежном романтике, который попадает в прошлое. Он хочет остаться в этом времени навсегда, но вот только возлюбленная его желание не разделяет. В главных ролях Оуэн Уилсон и Марион Котийяр.

Кадр из фильма "Полночь в Париже"

«Шпион» (2015)

Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэтхем и Джуд Лоу.

Кадр из фильма "Шпион"

«В активном поиске» (2016)

Элис временно расстается с парнем и пускается в свободное плавание на пару с новой подругой, которая показывает ей мир разгульных вечеринок и спонтанных знакомств. В главных ролях комедийной мелодрамы Дакота Джонсон и Ребел Уилсон!

Кадр из фильма "В активном поиске"

«Восемь подруг Оушена» (2018)

Кадр из фильма "Восемь подруг Оушена"

«Безумно богатые азиаты» (2018)

Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.

Кадр из фильма "Безумно богатые азиаты"

«Отпетые мошенницы» (2019)

Две мошенницы – профессионал и любитель – готовы на все, чтобы обмануть очередную цель. Они вступают в соревнование друг с другом и начинают охотиться за состоянием молодого гения. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях!

Кадр из фильма "Отпетые мошенницы"

«Загадочное убийство» (2019)

Комедийный детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в роли супругов, которые оказываются главными подозреваемыми в деле об убийстве миллиардера. И это в первый день их долгожданного отпуска!