Фильмы для тех, кому хочется отдыхать, а не работать

Мошенницы охотятся за состоянием юного гения, а неудачница становится настоящим секретным агентом: «Рамблер» собрал фильмы для тех, кто хочет хотя бы на несколько часов выкинуть работу из головы и просто расслабиться.
Мелодрама Вуди Аллена («Оскар» за лучший сценарий) о писателе и безнадежном романтике, который попадает в прошлое. Он хочет остаться в этом времени навсегда, но вот только возлюбленная его желание не разделяет. В главных ролях Оуэн Уилсон и Марион Котийяр.
Сьюзан Купер всю жизнь мечтала стать секретным агентом и даже устроилась работать в ЦРУ. Правда, дальше сотрудника самой низкой ступени ей так и не удалось продвинуться. Внезапно судьба ей подкидывает шанс воплотить мечту в жизнь – главная героиня получает первое задание. В главных ролях шпионской комедии Мелисса Маккартни, Джейсон Стэтхем и Джуд Лоу.
Элис временно расстается с парнем и пускается в свободное плавание на пару с новой подругой, которая показывает ей мир разгульных вечеринок и спонтанных знакомств. В главных ролях комедийной мелодрамы Дакота Джонсон и Ребел Уилсон!
Дебби Оушен разработала план величайшего преступления своей жизни – вместе с командой профи она планирует виртуозно ограбить бал Met Gala. В главных ролях Сандра Буллок, Кейт Бланшетт, Энн Хэтэуэй, Хелена Бонем Картер, Рианна, Сара Полсон, Минди Кейлинг и Аквафина!
Романтическая комедия о Рейчел Чу – американке китайского происхождения, и ее бойфренде Нике Янге – наследнике богатейшего семейства Сингапура и завидном женихе. Только она об этом не знает, когда отправляется с ним на свадьбу его лучшего друга.
Две мошенницы – профессионал и любитель – готовы на все, чтобы обмануть очередную цель. Они вступают в соревнование друг с другом и начинают охотиться за состоянием молодого гения. Энн Хэтэуэй и Ребел Уилсон в главных ролях!
Комедийный детектив с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в роли супругов, которые оказываются главными подозреваемыми в деле об убийстве миллиардера. И это в первый день их долгожданного отпуска!