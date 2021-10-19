В Москве пройдет 31-й фестиваль Red Apple 2021

Менее чем через две недели пройдет 31-й Московский международный фестиваль рекламы Red Apple, являющийся одним из самых креативных событий индустрии. 3 ноября Московский международный фестиваль рекламы Red Apple будет ждать гостей в Москве на площадке Старт Хаб на Красном Октябре. Посетить мероприятие возможно как офлайн, так и онлайн. Трансляция всех залов будет доступна на официальном сайте фестиваля.

Выступления спикеров, посвященные ряду актуальных тем, будут проходить параллельно в трех залах.

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Череда выступлений в главном зале начинается с public talk «Высший разум справа от вас» — о будущем, которое уже наступило. Нейросети, высший разум, искусственный интеллект — как далеко мы продвинулись? Как давно ведется работа в этом направлении и каковы результаты тогда и сейчас? Приглашенные эксперты расскажут о пользе и применении технологий будущего в жизни сегодня.

Спикеры: Артем Выборнов, руководитель направления машинного обучения и анализа данных AdTech Rambler&Co; Владимир Новоселов, Chief Information Officer, Realweb; Димитрис Ваяс, CEO PHD; Юлия Зарипова, директор управления маркетинга и коммуникаций Московского банка Сбер.

Сессия «Как технологии делают нашу жизнь удобной» буде посвящена тому, как технологии внедрились в нашу жизнь и внесли метаморфозы во все сферы бизнеса. Индустрия рекламы не осталась в стороне. Digital сейчас и Digital 5 лет назад — это разные истории. Есть ли предел в digital-креативе? Что сейчас новая нормальность, а что уже устарело? Без каких digital-удобств сложно представить современную жизнь?

Спикеры: Алена Дебольская, руководитель группы Voice Tech & education направления инновационных технологий VK; Дмитрий Прусов, директор департамента монетизации данных Х5 Group; Таисия Щукина, руководитель сейлз-маркетинга, Яндекс.Бизнес.

На сессии «Креатив VS креатив» обсудят, что такое креатив в 2021 году? 10 лет назад придумать уникальную креативную идею было проще. Сейчас, чтобы удивить идеей, нужно приложить больше усилий. Как в 2021 году рождаются идеи? Берется ли за основу прошлый опыт или креатив — вещь ситуативная и создается на основе происходящих событий?

Спикеры: Александр Загорский, креативный директор BBDO Branding; Денис Елисеев, сооснователь и креативный директор Friends Moscow; Роман Фирайнер, креативный директор Instinct.

Участники лекции «Пересечение двух сплошных» расскажут, как создавались фирменные стили для Red Apple, Typomania, Креачеллы в Depot, EPDA. Спикеры: Анастасия Циркина, арт-директор Depot; Евгения Струк, креативный директор Depot; Раушан Султанов, креативный директор Depot.

Сессия «Откуда берутся идеи?» будет посвящена трем основным подходам к креативу. Спикеры: Андрей Стифеев, креатор, преподаватель и куратор блока «Креатив» школы инноваций «ИКРА», основатель креативного бюро «Штурмовая»; Павел Борейко, сооснователь и креативный директор агентства RGBY, куратор программы БВШД «Моушн-дизайн»; Юлиан Суетин, креативный директор CONTRAPUNTO, преподаватель копирайтинга, арт-дирекшн в WORDSHOP.

Спикерами дискуссии «Деньги и успех. Где этому учат?» станут: Дмитрий Перышков, совладелец и креативный директор DDVB, член Совета АБКР, член Союза дизайнеров, Art Directors Club of Russia, Art Directors Club NY, «Ничего личного. Просто брендинг. Как рождаются бренды, которым доверяют миллионы людей»; Олег Бериев, основатель и управляющий партнёр Mildberry, вице-президент АБКР, «Как я стал клиентом и офигел».

На сессии «Современная музыка: бизнес или творчество или можно ли создать музыкальный шедевр в эпоху «кальянного рэпа»?» спикеры обсудят роль стриминга в эволюции музыкального бизнеса и изменении модели потребления контента. Нужна ли артисту/музыкальной индустрии поддержка традиционных медиа в цифровую эру? Открыть свой рекорд лейбл — это модно или перспективно? Нужны ли молодому артисту для успеха: медиа, рекорд лейблы, продюсеры или достаточно ноутбука, наушников и аккаунта в социальных сетях?

Спикеры: Александр Блинов, генеральный директор Warner Music Russia; Артем Умрихин, исполнитель, продюсер и композитор, создатель группы Artik&Asti; Сидорков Константин, директор по развитию музыкальных сервисов VK; Ярослав Андреев, инвестор, основатель и руководитель: Wild Jam, Dream Team Tik Tok House.

Участники встречи «Спецпроекты и нативная реклама: как это работает и как с этим работать» поделятся опытом, как делать крутые спецпроекты и выжимать из них максимальную эффективность.

Спикеры: Алексей Пономарь, CEO «Лайфхакер». Тема: Все умрут, а нативная реклама останется; Анна Смирнова, PR-Lead «СберСпасибо». Тема: Спецпроекты в СберСпасибо как один из инструментов PR-продвижения; Григорий Бахин, Head of digital IVI. Тема: 5 глупых вопросов про спецпроекты; Родион Скрябин, CEO КБ «Палиндром». Тема: Как придумать идею для спецпроекта, чтобы все сказали ВАУ.

На сессии «Как бренду играть на территории гейминга и киберспорта» будут говорить о том, как бренды осваивают эту территорию и какие используют рекламные форматы? Зачем компании покупают киберспортсменов и всегда ли знают, что с ними делать? Как сделать запоминающуюся интеграцию со стримером и говорить со зрителями на одном языке?

Спикеры: Дмитрий Завиша, директор по маркетингу программы лояльности «СберСпасибо»; Екатерина Зинченко, руководитель отдела продуктового маркетинга, LG Electronics; Ольга Андрушевич, маркетинг менеджер категории солёных снеков Kellogg's; Сергей Гламазда, генеральный менеджер Virtus.pro.