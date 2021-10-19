Фильмы, кадры из которых разошлись на мемы

Некоторые мемы стали популярнее, чем фильмы, кадры из которых использовали при их создании.
Одни из самых популярных мемов — с Леонардо Ди Каприо: диалог на корабле с Марком Руффало в «Острове проклятых», поднимающий бокал Гэтсби или щурящийся актер в фильме «Начало».
Еще один актер, мемы с которым разлетаются по соцсетям, — Киану Ривз. Источником мема «А, что если» стал кадр из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года.
В меме «Нельзя просто так взять» взят кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» с Шоном Бином. В одном из интервью актер даже назвал его своим наследием:
«Когда я играю таких персонажей, как Боромир или Нед Старк, я знаю, что они будут жить в виртуальном пространстве еще очень долгое время. Как вы это называете — мемы? К примеру, "Нельзя просто так взять и выпить только одну бутылку пива" или "Нельзя просто так взять и войти в Мордор". Они стали моим наследием».
А мем «Да ты что» с Николасом Кейджем основан на кадре из фильма «Поцелуй вампира».