Фильмы, кадры из которых разошлись на мемы

«Когда я играю таких персонажей, как Боромир или Нед Старк, я знаю, что они будут жить в виртуальном пространстве еще очень долгое время. Как вы это называете — мемы? К примеру, "Нельзя просто так взять и выпить только одну бутылку пива" или "Нельзя просто так взять и войти в Мордор". Они стали моим наследием».