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Фильмы, кадры из которых разошлись на мемы

Мира Маркина
1 час назад

Некоторые мемы стали популярнее, чем фильмы, кадры из которых использовали при их создании.

«Остров проклятых».
1/7 «Остров проклятых».
Фото: соцсети
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«Начало».
2/7 «Начало».
Фото: соцсети
Фильм «Властелин колец: Братство Кольца».
3/7 Фильм «Властелин колец: Братство Кольца».
Фото: соцсети
«Поцелуй вампира».
4/7 «Поцелуй вампира».
Фото: соцсети
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«Железный человек».
5/7 «Железный человек».
Фото: соцсети
«Матрица».
6/7 «Матрица».
Фото: соцсети
«Невероятные приключения Билла и Теда».
7/7 «Невероятные приключения Билла и Теда».
Фото: соцсети

Одни из самых популярных мемов — с Леонардо Ди Каприо: диалог на корабле с Марком Руффало в «Острове проклятых», поднимающий бокал Гэтсби или щурящийся актер в фильме «Начало».

Еще один актер, мемы с которым разлетаются по соцсетям, — Киану Ривз. Источником мема «А, что если» стал кадр из фильма «Невероятные приключения Билла и Теда» 1989 года.

В меме «Нельзя просто так взять» взят кадр из фильма «Властелин колец: Братство Кольца» с Шоном Бином. В одном из интервью актер даже назвал его своим наследием:

«Когда я играю таких персонажей, как Боромир или Нед Старк, я знаю, что они будут жить в виртуальном пространстве еще очень долгое время. Как вы это называете — мемы? К примеру, "Нельзя просто так взять и выпить только одну бутылку пива" или "Нельзя просто так взять и войти в Мордор". Они стали моим наследием».

А мем «Да ты что» с Николасом Кейджем основан на кадре из фильма «Поцелуй вампира».

Фильмы,Фото,Властелин колец: Братство кольца,Начало,Остров проклятых,Шон Бин,Марк Руффало,Киану Ривз,Леонардо ДиКаприо,
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