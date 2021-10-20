Фильмы про отчаянных домохозяек, которые изменили свою жизнь

Пойти учиться в колледж можно пойти, даже когда тебе уже за 40. «Рамблер» сделал подборку фильмов об отчаянных домохозяйках, которым удалось повернуть свою жизнь на 180 градусов.

Фото: Кадр из фильма «Очень плохие мамочки» Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

«Душа компании» (2018)

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Кадр из фильма «Душа компании»

Дина Майлз — домохозяйка, жизнь которой начала медленно катиться под откос. Двадцать три года она прожила с любимым человеком, который в итоге бросил ее и ушел к другой женщине. Взрослая дочь уехала учиться в колледж, поэтому Дина очень тяжело переносит одиночество. Соскучившись за ребенком, женщина решает навестить его. Приезд в колледж взбудоражил воспоминания Дины о прекрасных студенческих временах и о том, что она так и не получила диплом из-за беременности. Теперь ее ничто не отвлекает и у нее есть уйма свободного времени, поэтому она решает поступить в колледж.

«Очень плохие мамочки» (2016)

Кадр из фильма «Очень плохие мамочки»

Эми — отличная жена, прекрасная мать, идеальная домохозяйка, у которой, к тому же, успешная карьера. Но в момент, когда она лишь немного расслабляется, ей сразу же напоминают об обязанностях, которые имеются. Под гнетом навязанной ответсвенности ее нервы начинают сдавать, а в жизни начинается полный хаос. Ее мучает вопрос: лишь мужчины имеют право развлекаться? Она решает пуститься с подругами-домохозяйками во все тяжкие.

«Колесо чудес» (2017)

Кадр из фильма «Колесо чудес»

Джинни — сорокалетняя женщина, которая устала от мигрени и каждый день видит одно и тоже. Когда она выходила замуж за Хампти, то мечтала совсем не о такой жизни. Заядлый рыбак превратился в настоящего алкоголика, которого вполне устраивает бедность. Доведенная до отчаяния Джинни уже готова прекратить свои страдания, но именно в этот момент она встречает спасателя Микки. Мужчина очаровывает ее и между ними начинается бурный роман. Эти отношения становятся для Джинни глотком свежего воздуха, но вскоре к ним приезжает дочь Хампти, Кэролайн, которая также положила глаз на очаровательного спасателя.

«Эрин Брокович» (2000)

Кадр из фильма «Эрин Брокович»

Эрин Брокович — одинокая многодетная мать. У нее трое детей, работа в крошечной юридической фирме и полное отсутствие радужных перспектив. Но однажды она решает взять судьбу в свои руки и добиться небывалого триумфа. Порой достаточно лишь одного жалкого шанса, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Теперь Эрин понадобится необычайная решительность, дабы довести дело до конца.

«Одержимость» (2006)

Кадр из фильма «Одержимость»