Фильмы про отчаянных домохозяек, которые изменили свою жизнь

Пойти учиться в колледж можно пойти, даже когда тебе уже за 40. «Рамблер» сделал подборку фильмов об отчаянных домохозяйках, которым удалось повернуть свою жизнь на 180 градусов.
Дина Майлз — домохозяйка, жизнь которой начала медленно катиться под откос. Двадцать три года она прожила с любимым человеком, который в итоге бросил ее и ушел к другой женщине. Взрослая дочь уехала учиться в колледж, поэтому Дина очень тяжело переносит одиночество. Соскучившись за ребенком, женщина решает навестить его. Приезд в колледж взбудоражил воспоминания Дины о прекрасных студенческих временах и о том, что она так и не получила диплом из-за беременности. Теперь ее ничто не отвлекает и у нее есть уйма свободного времени, поэтому она решает поступить в колледж.
Эми — отличная жена, прекрасная мать, идеальная домохозяйка, у которой, к тому же, успешная карьера. Но в момент, когда она лишь немного расслабляется, ей сразу же напоминают об обязанностях, которые имеются. Под гнетом навязанной ответсвенности ее нервы начинают сдавать, а в жизни начинается полный хаос. Ее мучает вопрос: лишь мужчины имеют право развлекаться? Она решает пуститься с подругами-домохозяйками во все тяжкие.
Джинни — сорокалетняя женщина, которая устала от мигрени и каждый день видит одно и тоже. Когда она выходила замуж за Хампти, то мечтала совсем не о такой жизни. Заядлый рыбак превратился в настоящего алкоголика, которого вполне устраивает бедность. Доведенная до отчаяния Джинни уже готова прекратить свои страдания, но именно в этот момент она встречает спасателя Микки. Мужчина очаровывает ее и между ними начинается бурный роман. Эти отношения становятся для Джинни глотком свежего воздуха, но вскоре к ним приезжает дочь Хампти, Кэролайн, которая также положила глаз на очаровательного спасателя.
Эрин Брокович — одинокая многодетная мать. У нее трое детей, работа в крошечной юридической фирме и полное отсутствие радужных перспектив. Но однажды она решает взять судьбу в свои руки и добиться небывалого триумфа. Порой достаточно лишь одного жалкого шанса, чтобы кардинально изменить свою жизнь. Теперь Эрин понадобится необычайная решительность, дабы довести дело до конца.
Софи Хартлей убеждена, что ее преследуют. Ей кажется, что Мара, обаятельная сотрудница той же фирмы, где работает муж Софи, хочет забрать у нее все — ее мужа, ее детей и ее жизнь.С каждым днем ее уверенность растет, и навязчивая идея превращается в настоящую паранойю. Но никто не верит Софи. И, вынужденная доказывать, что она не сошла с ума, Софи начинает собственное расследование. Но внезапно открывшаяся правда оказывается гораздо страшнее, чем ее самые худшие опасения.