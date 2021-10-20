Фильмы ужасов, в которых никто не умирает

Если вам нравится жанр ужасов, но при этом не любите, когда кого-то убивают, то эта подборка однозначно для вас. "Рамблер" собрал интересные фильмы, где нет смерти, но пощекотать себе нервы удастся.
Героиня Николь Кидман и ее двое детей живут в темном и мрачном доме с призраками. А у детей к тому же редкий случай светочувствительности, из-за чего дома постоянно задернуты шторы, что делает обстановку еще более зловещей. Им предстоит столкнуться с потусторонней сущностью лицом к лицу. А финал картины переворачивает с ног на голову жанр психологического хоррора.
Главный злодей фильма — герой детской книжки, приходящий из темноты, мистер Бабадук. Это воплощение психологической травмы, которую пережила главная героиня, а именно потерю мужа вдень рождения сына. И теперь страхи мальчика получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.
В основу картины лег короткий рассказ Стивена Кинга. По сюжету, известный писатель, автор хоррор-романов Майк решил написать книгу о полтергейсте в отеле. Для этого он решил поселиться в номере 1408 отеля "Дельфин", где, по слухам, обитают приведения. А Майк, в свою очередь, хочет доказать обратное, но он даже не предполагает, чем же для него обернется грядущая ночь.
По сюжету, группа студентов-медиков решили заглянуть по ту сторону жизни, чтобы исследовать вопросы клинической смерти. Они создают условия, в которых жизнь искусственно останавливается, после чего с помощью шоковой терапии возвращают жизнь обратно. И результаты оказались настолько неожиданными, что теперь некоторые из них при всем желании не могут продолжать прежний образ жизни.
Одинокий пожилой хозяин фотолаборатории, роль которого исполнил Робин Уильямс, проявляет снимки уже много лет. Спустя время он становится одержимым одним из своих клиентов. И в итоге, такая зависимость заставляет героя совершать жуткие поступки.