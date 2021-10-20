Фильмы ужасов, в которых никто не умирает

Если вам нравится жанр ужасов, но при этом не любите, когда кого-то убивают, то эта подборка однозначно для вас. "Рамблер" собрал интересные фильмы, где нет смерти, но пощекотать себе нервы удастся.

Фото: Кадр из фильма "Другие" Кадр из фильма "Другие"

"Другие"

Героиня Николь Кидман и ее двое детей живут в темном и мрачном доме с призраками. А у детей к тому же редкий случай светочувствительности, из-за чего дома постоянно задернуты шторы, что делает обстановку еще более зловещей. Им предстоит столкнуться с потусторонней сущностью лицом к лицу. А финал картины переворачивает с ног на голову жанр психологического хоррора.

"Бабадук"

Кадр из фильма "Бабадук"

Главный злодей фильма — герой детской книжки, приходящий из темноты, мистер Бабадук. Это воплощение психологической травмы, которую пережила главная героиня, а именно потерю мужа вдень рождения сына. И теперь страхи мальчика получают физическое воплощение в жутком Бабадуке.

"1408"

Кадр из фильма "1408"

В основу картины лег короткий рассказ Стивена Кинга. По сюжету, известный писатель, автор хоррор-романов Майк решил написать книгу о полтергейсте в отеле. Для этого он решил поселиться в номере 1408 отеля "Дельфин", где, по слухам, обитают приведения. А Майк, в свою очередь, хочет доказать обратное, но он даже не предполагает, чем же для него обернется грядущая ночь.

"Коматозники"

Кадр из фильма "Коматозники"

По сюжету, группа студентов-медиков решили заглянуть по ту сторону жизни, чтобы исследовать вопросы клинической смерти. Они создают условия, в которых жизнь искусственно останавливается, после чего с помощью шоковой терапии возвращают жизнь обратно. И результаты оказались настолько неожиданными, что теперь некоторые из них при всем желании не могут продолжать прежний образ жизни.

"Фото за час"

Кадр из фильма "Фото за час"