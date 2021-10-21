«Назад в будущее»: 10 вещей из фильма, которые есть в 2021

21 октября 2015 года Марти МакФлай прибыл в Хилл-Вэлли будущего из родного 1985 года. Эта дату фанаты отмечают как «День "Назад в будущее"». Поклонники пересматривают франшизу и сравнивают будущее, каким его представляли в 80-х, и каким оно вышло в реальности. Вот 10 вещей, которые вторая часть франшизы предсказала верно.

Одержимость 80-ми

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Попав в Хилл-Вэлли 2015 года, Марти первым делом идет в тематическое ретро-кафе, посвященное 80-м. Картину снимали в 1985, а потому закусочная будущего была некой пародией на настоящее. Интерьер выполнен в ярких, даже аляпистых цветах, девушки носят пиджаки с плечиками, дети играют в старинные игровые автоматы.

Эстетика 80-х и 90-х была главным источником вдохновения для творчества и моды начала и конца 2010-х. Музыканты — Дуа Липа, Майли Сайрус, The Weeknd — выпускают альбомы с ретро-звучанием 80-х. В моду вернулись подплечники, велосипедки, чокеры и яркие паттерны той поры. В кино идут ремейки и продолжения легендарных фильмов: «Звездные войны» и «Оно». Один из самых популярных сериалов, «Очень странные дела», полностью построен на эстетике 80-х и даже отсылается к «Назад в будущее».

Президентство Дональда Трампа

В альтернативной версии будущего Хилл-Вэлли (да и всей Америкой) управляет Бифф Танен — владелец гостиничного бизнеса, который, накопив состояние, подается в политику. Сходство с Дональдом Трампом отметили даже на премьере, а позднее сценаристы признавались, что списали образ и внешность главного злодея с Трампа. Правда, никто не подозревал, что предсказание президентства окажется правдой.

Голосовые помощники

Марти-старший принимает звонки и включает телевизор, управляя гаджетами с помощью голоса. В 2021 году Алиса, Siri, Алекса и Google Ассистент есть не в каждом доме. Однако человек, приказывающий телевизору включить канал или поставить будильник, не кажется безумцем.

Биометрия

Дженнифер оказывается в ловушке, когда не может выйти из своего же дома в будущем — на дверях попросту нет ручек. Док подсказывает, что ей нужно отсканировать палец. Очень похоже на то, как сейчас работают смартфоны: современные телефоны не дадут доступ к информации без Touch ID. Да и к дверям в теории такую технологию тоже можно применить — правда, влетит в копеечку.

Видеоконференции

Марти-старший созванивается с коллегой Нидлзом по телевизионному экрану и обсуждает рабочие вопросы. Такая технология уже была в 2015 году в Skype и FaceTime. Но что бы мы делали в пандемию без Zoom? Кстати, в сцене звонка есть еще одно предсказание — перевод средств на расстояние с помощью карты, как в мобильных банковских приложениях.

Планшеты

Мужчина, который подходит к Марти и просить проголосовать за ремонт городских часов, держит в руках что-то похожее на iPad. Гаджет кажется меньше и толще, чем современные сверхтонкие и легкие планшеты. Так что 2021 год даже выигрывает!

Очки виртуальной реальности

Марти-младший в 2015 году не снимает VR-очки даже за обеденным столом. Кажется, у парня гаджет многофункциональный: они принимают звонки и поддерживает режим видеоигр. У Дока Брауна есть похожая пара, но серая и с меньшим количеством функций. В 2021 очки виртуальной реальности могут позволить себе не все, но и удивить ими сложно. Технологические гиганты, как Google и Apple, обещают представить ОВР на каждый день уже в 2022 году.

Экраны с кучей вкладок

Для 80-х иметь пять-шесть каналов на одном экране было диковинкой, но дикостью. Зачем так много? Увидели бы люди современных геймеров, дизайнеров, редакторов и монтажеров, которые работают и с кучей вкладок, и даже на двух мониторах.

Самозавязывающиеся кроссовки

После премьеры фанаты умоляли компанию Nike сделать к 2015 году кроссовки Марти. Компания не обманула и представила к юбилею кроссовки с самозавязывающейся шнуровкой. Правда, тогда обувь была не для продажи, а как сувенир для Майкла Джея Фокса. В 2019 Nike пообещали запустить кроссовки в массовое производство. Сегодня обувь с адаптивной завязкой, но другим дизайном можно купить в интернете за 17390 рублей.

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