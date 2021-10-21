Глава киностудии подтвердила выход сиквела «Дюны»

СМИ сообщают, что глава студии Warner Bros. Энн Сарнофф намекнула на выход в прокат второй части фильма «Дюна».

Фото: Кадр из фильма "Дюна" Кадр из фильма "Дюна"

В частности, в разговоре с изданием Deadline она посоветовала вспомнить, чем закончилась захватывающая картина.

«Будем ли мы снимать продолжение «Дюны»? Если вы посмотрите фильм, то увидите, чем он заканчивается. Полагаю, вы в значительной степени знаете ответ на этот вопрос», — заявила она.

Студия, по словам генерального директора WarnerMedia Джейсона Килара, принимает решения о том, нужно ли продолжение, исходя не только из сборов, но и реакции аудитории. А зрители по всему миру встретили «Дюну» положительно.

Напомним, съемки фильма Дени Вильнева "Дюна" начались еще до пандемии — в 2019 году. Все сцены в помещениях снимали на киностудии в Будапеште, а природные ландшафты планет искали по всему миру. Ради красивых кадров съемочная группа пробралась даже на закрытые военные территории. Съемки проводились в Иордании, Норвегии и ОАЭ.