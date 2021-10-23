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Ассистент режиссера сказал Болдуину, что в пистолете нет боевых патронов

Газета.Ruиещё 10
6 часов назад

Ассистент режиссера на съемках фильма "Ржавчина" перед выстрелом, который смертельно ранил оператора, сказал актеру Алеку Болдуину, что пистолет полностью безопасен. Об этом сообщает газета New York Times. Детектив выяснил, что ассистент режиссера не знал о боевых патронах в пистолете. Ранее Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента со стрельбой, из-за которого погибла кинооператор Галина Хатчинс. По словам артиста, он находится в контакте с семьей кинооператора, а также предлагает ей свою поддержку. Смертельный инцидент произошел на съемках фильма Rust ("ржавчина" по-английски и Раст — фамилия главного героя). Полицейские предполагают, что Болдуин совершил выстрел из реквизитного оружия на съемочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съемочной группы: 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Уроженка Украины Хатчинс от полученного ранения погибла. Ранение Соузы в прессе называли тяжелым, однако через несколько часов после госпитализации медики пришли к выводу, что кинематографиста можно выписать домой. Съемки картины приостановлены.

Полиция отпустила Алека Болдуина, застрелившего оператора
Фото: Газета.RuГазета.Ru
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