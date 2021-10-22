Скончался на месте: съемки фильмов, которые обернулись трагедией

На съемках вестерна «Ржавчина» погибла оператор Галина Хатчинс после того, как в нее случайно выстрелил продюсер и исполнитель главной роли в фильме Алек Болдуин. Режиссер Джоэл Соуса был госпитализирован с ранениями. Полиция пока не предъявляла никаких обвинений по этому делу, никто не арестован. Актер уже дал показания полицейским, после чего покинул офис шерифа. «Рамблер» собрал и другие фильмы, съемки которых обернулись трагедией.

Фото: Кадр из фильма "Темный рыцарь" Кадр из фильма "Темный рыцарь"

«Лучший стрелок» (1986)

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Фильм о летчике-курсанте, который влюбляется в инструктора, сделал Тома Круза настоящей звездой. Снимал фигуры высшего пилотажа в картине известный в то время пилот Арт Шолль, но его работа над патриотическим экшеном закончилась трагедией. Во время выполнения одного из воздушных трюков, самолет потерял управление. Летчик успел сообщить диспетчеру о проблемах, после чего рухнул вместе с машиной в Тихий океан. Ни самолет, ни тело пилота так и не были обнаружены, а причины аварии до сих пор остаются неизвестными. Режиссер картины посвятил фильм погибшему летчику-оператору.

Кадр из фильма "Лучший стрелок"

«Ворон» (1994)

Одна из самых известных историй трагической гибели на съемочной площадке – смерть Брэндона Ли во время работы над картиной «Ворон». Актера ранил из пистолета «Магнум» один из партнеров по фильму Майкл Масси, играющий злодея. Пистолет был заряжен холостым, но при выстреле в Ли из дула вылетела заглушка, которая пробила живот и застряла в позвоночнике актера. Звезда умер в больнице спустя 12 часов. Трагедия сделала ленту культовой еще до выхода фильма на экраны, в США посмотреть на Брэндона Ли в его последнем фильме пришло больше 12 миллионов человек. Картина в прокате собрала около 95 миллионов долларов.

Кадр из фильма "Ворон"

«Три икса» (2002)

В одном из эпизодов дублер Вина Дизеля каскадер Гарри Коннор исполнял приземление на мост после прыжка с парашютом, а затем стремительно спускался по опоре сооружения. Первый дубль показался удачным всем, кроме самого Коннора. Он попросил еще одну возможность для прыжка, которая и стала для него роковой. Гарри буквально пробил мост и погиб на месте. Кадры последнего трюка дублера Дизеля были включены в фильм в память о каскадере.

Кадр из фильма "Три икса"

«Троя» (2004)

Съемки фильма были одной сплошной катастрофой: сначала их перенесли из Марокко в Мексику, после члены съемочной группы умудрились разорить заповедники и подраться с местными жителями, ураган снес декорации, а Брэд Питт повредил ахиллово сухожилие. На фоне всех этих неприятностей никто и не обратил внимание на статиста Джорджа Камиллери, который во время съемок одной из битв сломал ногу и был отправлен в местную больницу, где ему провели срочную операцию. Сначала Камиллери пошел на поправку, но вскоре у него начались осложнения, и через две недели Джордж скончался.

Кадр из фильма "Троя"

«Темный рыцарь» (2008)

Для многих премьера «Темного рыцаря» связана с трагической смертью экранного Джокера – Хит Леджер скончался почти сразу же после окончания съемок в фильме. Однако во время работы над картиной случилась еще одна трагедия: машина с техником спецэффектов Конвеем Уиклиффом врезалась в дерево во время тестового заезда, который должен был имитировать взрыв автомобиля Бэтмена, Водитель выжил, а мастер технических трюков погиб на месте, получив множественные травмы головы.

Кадр из фильма "Темный рыцарь"

«Неудержимые 2» (2012)

Во время работы над фильмом Сильвестр Сталонне и Арнольд Шварценеггер вместе попали на больничную койку, повредив себе плечевые суставы, но на этом беды на съемочной площадке не закончились. В момент взрыва лодки под удар попали два каскадера. Один из них погиб сразу, а второму чудом удалось сохранить жизнь, проведя пятичасовую операцию.