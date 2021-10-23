Фильмы, которые ждут фанаты комиксов

В 2021 году вышло множество фильмов по комиксам: "Отряд самоубийц: Миссия навылет", "Черная вдова", "Лига справедливости Зака Снайдера", Шан-Чи и легенда десяти колец", "Веном 2". Последняя лента так и вовсе обогнала очередную "бондиану" в российском прокате. "Рамблер" расскажет, какие фильмы еще ждут любителей комиксов до конца года.

Фото: Кадр из фильма "Вечные" Кадр из фильма "Вечные"

"Вечные"

Зрителей ждет история о представителях расы генетически улучшенных суперлюдей, которые долгое время тайно жили на Земле. Они появились на свет 5 миллионов лет назад в результате экспериментов могущественных целестиалов. На протяжении всего этого времени они тайно защищали человечество от разных существ. Но то, что произошло в последних фильмах о Мстителях заставило их рассказать миру о своем существовании. В фильме сыграли Анджелина Джоли, Сальма Хайек, Кит Харингтон и многие другие. Премьера в России запланирована восьмое ноября.

"Человек-паук: Нет пути домой"

Кадр из фильма "Человек-паук: Нет пути домой"

В конце второй части фильма о Питере Паркере "Человек-паук: Вдали от дома" весь мир узнал, кто скрывается под маской супергероя. После случившегося жизнь молодого человека сильно изменилась и он больше уже не может, как раньше, быть обычным дружелюбным соседом и избавлять свой город от преступности. В попытках исправить ситуацию, Питер Паркер обращается за помощью к доктору Стивену Стрэнджу. Однако некоторые ошибки в заклинании мага приводят к намного худшим последствиям. В фильме сыграют Том Холланд, Зендея, Бенедикт Камбербэтч и другие. Премьера в России запланирована на 16 декабря.