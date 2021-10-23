Пересильд и Шипенко рассказали об отказе техники при стыковке с МКС

«Я уже видел солнечные батареи в свой иллюминатор. На самом деле, все было нормально. Когда первая система "Курс" отказала, я еще снимал. У меня же была камера там. Потом, когда отказала вторая, а я камерой махал перед лицом Антона (руководитель экипажа космонавт Антон Шкаплеров — прим. «Ленты.ру»), я решил, что больше этого, пожалуй, делать не надо», — вспомнил Шипенко.