Тарантино рассказал о планах на фильмы

Режиссер Квентин Тарантино порассудил о планах на будущие фильмы. Об этом он сообщает журнал Variety со ссылкой на итальянский телеканал RAI.
Когда его спросили, будет ли его следующая картина продолжением фильма "Убить Билла", он ответил, что возможно и такое.
Однако в планах у режиссера есть и другие проекты. Он хочет написать книгу о кинокритике и снять сериал. Перед там, как приступить к этим масштабным проектом, он хочет снять комедию.
"Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Отчасти это будет спагетти-вестерн. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым. Хочу снять картину в духе спагетти-вестерна, где все будут говорить на разных языках. Мексиканского бандита сыграет итальянец, главного героя — американец, плохого шерифа — немец, а роль мексиканки в салуне исполнит израильтянка", — посмеялся Тарантино и добавил, что такой сюжет вполне возможен.
У Тарантино снимались многие известные актеры, но вот Уилл Смит рассказывал, как отказался сниматься у известного режиссера. На это была причина.