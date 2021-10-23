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Тарантино рассказал о планах на фильмы

Мария Каткова
3 часа назад

Режиссер Квентин Тарантино порассудил о планах на будущие фильмы. Об этом он сообщает журнал Variety со ссылкой на итальянский телеканал RAI.

Тарантино рассказал о планах на фильмы
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Когда его спросили, будет ли его следующая картина продолжением фильма "Убить Билла", он ответил, что возможно и такое.

Однако в планах у режиссера есть и другие проекты. Он хочет написать книгу о кинокритике и снять сериал. Перед там, как приступить к этим масштабным проектом, он хочет снять комедию.

"Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Отчасти это будет спагетти-вестерн. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым. Хочу снять картину в духе спагетти-вестерна, где все будут говорить на разных языках. Мексиканского бандита сыграет итальянец, главного героя — американец, плохого шерифа — немец, а роль мексиканки в салуне исполнит израильтянка", — посмеялся Тарантино и добавил, что такой сюжет вполне возможен.

У Тарантино снимались многие известные актеры, но вот Уилл Смит рассказывал, как отказался сниматься у известного режиссера. На это была причина.

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