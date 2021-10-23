Тарантино рассказал о планах на фильмы

"Это не следующий фильм. Это кое-что иное, о чем я размышляю, но не буду говорить, что конкретно. Отчасти это будет спагетти-вестерн. Мне не терпится снять этот фильм, потому что он определенно будет веселым. Хочу снять картину в духе спагетти-вестерна, где все будут говорить на разных языках. Мексиканского бандита сыграет итальянец, главного героя — американец, плохого шерифа — немец, а роль мексиканки в салуне исполнит израильтянка", — посмеялся Тарантино и добавил, что такой сюжет вполне возможен.