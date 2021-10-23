Киану Ривз может появиться в пятой части «Матрицы»

Дата мирового релиза четвертой части франшизы, которая получила название «Матрица: Воскрешение», назначена на 15 декабря. Однако многие поклонники уже интересуются, получит ли боевик пятую часть. И если же режиссер ленты Лана Вачовски пока не комментирует эти вопросы, то Энн Сарнофф заявила, что студия готова поддержать выход последующих фильмов франшизы.