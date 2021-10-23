Киану Ривз может появиться в пятой части «Матрицы»

Дата мирового релиза четвертой части франшизы, которая получила название «Матрица: Воскрешение», назначена на 15 декабря. Однако многие поклонники уже интересуются, получит ли боевик пятую часть. И если же режиссер ленты Лана Вачовски пока не комментирует эти вопросы, то Энн Сарнофф заявила, что студия готова поддержать выход последующих фильмов франшизы.
«Как только Лана Вачовски захочет снять фильм, мы в деле», — заявила глава WarnerMedia в беседе с изданием Deadline.
В четвертой части боевика Киану Ривз вновь сыграл Нео, а Кэрри-Энн Мосс вернулась к роли Тринити. В России премьера «Матрицы: Воскрешение» должна состояться на день позже мирового релиза — 16 декабря. Также в планах у студии Warner Bros. продолжить работу над фильмами «Дюна», «Отряд самоубийц» и «Клан Сопрано».