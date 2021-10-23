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Киану Ривз может появиться в пятой части «Матрицы»

Слово и Дело
11 часов назад

Дата мирового релиза четвертой части франшизы, которая получила название «Матрица: Воскрешение», назначена на 15 декабря. Однако многие поклонники уже интересуются, получит ли боевик пятую часть. И если же режиссер ленты Лана Вачовски пока не комментирует эти вопросы, то Энн Сарнофф заявила, что студия готова поддержать выход последующих фильмов франшизы.

Киану Ривз может появиться в пятой части «Матрицы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

«Как только Лана Вачовски захочет снять фильм, мы в деле», — заявила глава WarnerMedia в беседе с изданием Deadline.

В четвертой части боевика Киану Ривз вновь сыграл Нео, а Кэрри-Энн Мосс вернулась к роли Тринити. В России премьера «Матрицы: Воскрешение» должна состояться на день позже мирового релиза — 16 декабря. Также в планах у студии Warner Bros. продолжить работу над фильмами «Дюна», «Отряд самоубийц» и «Клан Сопрано».

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