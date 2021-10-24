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В США учредили стипендию в честь убитой Болдуином оператора

Секрет Фирмыиещё 1
2 часа назад

В США институт киноискусства учредил стипендию в память об операторе Галине Хатчинс, которую случайно убил Алек Болдуин на съёмочной площадке вестерна «Ржавчина». Трагедия произошла 21 октября. «Как это справедливо для кинематографа, одними словами невозможно описать потерю человека, столь дорогого сообществу AFI», — сообщили на сайте института. «В AFI мы обещаем, что Галина Хатчинс будет жить в людях, которые стремятся воплотить свои мечты в жизнь через хорошо рассказанные истории», — отметили в институте киноискусства. По версии полицейских, Болдуин выстрелил из реквизитного оружия на съёмочной площадке, но холостой патрон по каким-то причинам сработал неверно и разлетелся осколками. Они попали в двух членов съёмочной группы — 42-летнюю оператора-постановщика Галину Хатчинс и 48-летнего режиссера картины Джоэла Соузу. Ранение Хатчинс оказалось смертельным, Соузу через несколько часов после госпитализации выписали домой. Съёмки картины приостановлены. Церемония прощания с оператором-постановщиком прошла в городе Санта Фе на юге США, где снимали «Ржавчину», на мероприятии присутствовал и Болдуин. Прощание организовала Международная гильдия кинематографистов. Ранее «Секрет» писал , что съёмочная группа вестерна Rust («Ржавчина») с участием Алека Болдуина в день инцидента со стрельбой жаловалась на условия труда на площадке. Фото: flickr.com , CC BY-SA 2.0

В США учредили стипендию в честь убитой Болдуином оператора
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы
Фильмы,Алек Болдуин,
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