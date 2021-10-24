Доведут до слез: мелодрамы от создателя «Дневника Памяти»

Каждый любитель романтических кинолент знает имя Николаса Спаркса. Тираж его книг превысил 105 миллионов экземпляров, за что он по праву признан одним из самых популярных авторов в мире. Большинство его работ послужили основой для ярких экранизаций, среди которых «Дневник памяти». «Рамблер» сделал подборку пронзительных мелодрам от Николаса Спаркса.
Последние несколько лет влюбленные Джон и Саванна вынуждены общаться с помощью писем. Он офицер, она студентка, и, познакомившись во время отпуска Джона по службе, они навсегда обещали друг другу не расставаться. Они оба ждут завершения службы, чтобы встретиться вновь и быть вместе. Однако, события 11 сентября 2001 года меняют планы влюбленных. Удастся ли истинным чувствам победить в схватке с одиночеством?
Кэти приезжает в маленький южный город на берегу океана, который как нельзя лучше подходит для спокойной жизни. Она находит себе небольшой домик, устраивается работать в кафе официанткой, заводит дружбу с милой девушкой-соседкой Джо, а так же с симпатичным парнем, продавцом из местного магазина Алексом Уитли. Но несмотря на чувства, девушка не спешит сближаться с ним. Сможет ли она ему довериться?
Бывший чемпион по родео Люка делает все, чтобы продолжить спортивную карьеру. В это время София, закончив колледж, получает хорошее предложение о работе в Нью-Йорке. Их судьбы переплетаются вместе, между молодыми людьми зажигается искра чувств. Но на пути любящих сердец появляется проблема. Оказавшись на перепутье, им приходится выбирать. Но как сделать выбор между любовью и карьерой?
Молодой пехотинец Логан Тибо, сумевший выжить после проведения нескольких сложных операций в Ираке, случайно находит фотографию милой девушки с надписью на обороте «Береги себя». Это фото спасло жизнь Логану, ведь если бы он оставался сидеть на прежнем месте, то умер бы от взрыва гранаты. Он дал себе слово, что если вернется домой живым, то обязательно разыщет незнакомку и поблагодарит за спасение. С какими трудностями на пути столкнется главный герой в попытке найти девушку?