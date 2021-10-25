Немецкий юмор: 3 комедии, которые стоит увидеть

Многие считают, что немцы не умеют шутить, однако на деле их кинематограф очень хорошо разбирается в юморе. "Рамблер" расскажет о трех комедиях, которые это докажут.

Фото: Кадр из фильма "100 вещей и ничего лишнего" Кадр из фильма "100 вещей и ничего лишнего"

"100 вещей и ничего лишнего"

Два друга и по совместительству бизнес-партнеры находятся всего в шаге от того, чтобы получить несметное богатство. Но перед тем, как это случится, они договорились прожить 100 дней без своего имущества, чтобы доказать, что деньги — это не главное. Все шло по плану, пока в их жизни не появилась девушка, для которой они хотят произвести впечатление.

"Зачетный препод"

Кадр из фильма "Зачетный препод"

По сюжету, после тринадцати месяцев тюрьмы герой вместе со своей подругой направляется на поиски ранее награбленной суммы, которую они спрятали на стройке. Однако, к их удивлению, на этом месте появился новый школьный спортзал. Чтобы все же добраться до денег, он решил устроиться в школу сторожем, но из-за недопонимания вместо этого его нанимают учителем на замену.

"Не/смотря ни на что"

Кадр из фильма "Не/смотря ни на что"