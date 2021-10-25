Немецкий юмор: 3 комедии, которые стоит увидеть

Многие считают, что немцы не умеют шутить, однако на деле их кинематограф очень хорошо разбирается в юморе. "Рамблер" расскажет о трех комедиях, которые это докажут.
Два друга и по совместительству бизнес-партнеры находятся всего в шаге от того, чтобы получить несметное богатство. Но перед тем, как это случится, они договорились прожить 100 дней без своего имущества, чтобы доказать, что деньги — это не главное. Все шло по плану, пока в их жизни не появилась девушка, для которой они хотят произвести впечатление.
По сюжету, после тринадцати месяцев тюрьмы герой вместе со своей подругой направляется на поиски ранее награбленной суммы, которую они спрятали на стройке. Однако, к их удивлению, на этом месте появился новый школьный спортзал. Чтобы все же добраться до денег, он решил устроиться в школу сторожем, но из-за недопонимания вместо этого его нанимают учителем на замену.
В основу фильма легла реальная история о талантливом юноше, который мечтает попасть на стажировку в самый престижный отель Мюнхена. Однако внезапное ухудшение зрения может изменить его планы. И тогда молодой человек решает сохранить свой недуг в тайне, и добиться поставленной цели.