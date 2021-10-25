Okko приглашает в кругосветную экспедицию на «Парусах мира»

Мультимедийный сервис Okko, входящий в экосистему Сбера, приглашает пользователей в кругосветную экспедицию в рамках документального цикла «Паруса мира», продюсером которого выступил Михаил Кожухов.

В 2020 году впервые в истории парусник пересек северный морской путь за одну навигацию. Это был столетний «Седов» – один из двух последних больших грузовых парусников начала 20 века.

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Еще сто лет назад таких парусников, как «Седов» и «Крузенштерн», было около сотни. Сегодня остались только они - столетние гиганты, которые, нарушая все законы истории, до сих пор ходят по морям и океанам. Поднимают вручную тысячи квадратных метров парусного вооружения. Ежегодно обучают сотни курсантов.

Проект «Паруса мира» – это пять лет работы, десять экспедиций и, как итог, – девять серий, посвященных большим парусникам. «А зачем же современному миру большие парусники?» Вероятно, этот вопрос возникнет у зрителя перед началом просмотра. Съемочная группа провела на «Седове» целый месяц, чтобы на него ответить. Два оператора – Егор Мясников и Дмитрий Ляпахин, и режиссер проекта – Даниэлла Окуджава прошли вместе с парусником этот путь – от Эгвекинота, что на Чукотке, до Сабетты, что в Ямало-ненецком автономном округе, снимая фильм об экипаже 100-летнего четырехмачтового барка.

Вы узнаете, в чем особенность распорядка дня на корабле, увидите настоящих моряков – людей ветра, для которых парусник – это дом. Северное сияние во все небо, стаю китов. И посмотрите на курсантов – трогательных мальчишек, которые решают посвятить жизнь морю.

История этих судов завораживает. Драматичная и полная борьбы за существование, она удивительным образом вселяет надежду: 12-балльные шторма, угроза распила, план по превращению в плавучие кабаки и все равно – жизнь

Михаил Кожухов

Документальный сериал, состоящий из 9 эпизодов хронометражем до 15 минут будет эксклюзивно доступен в формате Full HD без дополнительной платы в подписках «Оптимум», «Премиум» и СберПрайм для всех зарегистрированных пользователей Okko в приложениях iOS, Android, Smart TV, на Okko SmartBox, SberBox и на сайте okko.tv с 26 октября.

В документальном сериале использованы видеоматериалы из архива документальных фильмов и кинохроники «Нет-Фильм» и Российского Государственного Архива Кинофотодокументов