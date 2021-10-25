Премьеры, которые перенесли в РФ из-за нерабочих дней

О фильмах, которые зрители увидят позже изначально заявленных дат, читайте в материале "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "Вечные" Кадр из фильма "Вечные"

В России с 30 по 7 ноября в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой по коронавирусной инфекции продлятся нерабочие дни, во время которых будут действовать разного рода ограничения на работу и посещения развлекательных мероприятий. В связи с этим откладываются премьеры фильмов, которые были назначены на эти дни.

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"Вечные"

Компания Disney перенесла премьеру долгожданного фильма, основанного на комиксах Marvel, с 4 на 8 ноября.

Согласно сюжету фильма представители долгоживущих и генетически улучшенных людей, появившихся на свет около пяти миллионов лет назад в результате эксперимента, защищают Землю, скрываясь от людей. Но определенные события заставили Вечных выйти на свет.

"Последняя дуэль "

Фильм Ридли Скотта выйдет на экраны России не 28 октября, как было запланировано, а лишь 18 ноября.

В основе сюжета картины — история рыцаря Жана де Карружа. Вернувшись с войны он узнает, что над его супругой надругался сосед Жак Ле Гри, но доказать его вину он не может. За разрешением спора Жан обращается к королю Франции Карлу VI за помощью. Тот же решает, что дело может быть разрешено лишь в результате дуэли. Это единоборство между Карружем и Ле Гри станет последней санкционированной дуэлью в истории Франции. На проблему режиссер предлагает зрителю посмотреть с точки зрения трех действующих лиц: Жана де Карружа, его супруги Маргариты и Жака Ле Гри.

"Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»"

Позже заявленной даты увидят российские зрители и фильм Уэса Андерсона, рассказывающего о работе редакции вымышленного американского еженедельного журнала, офис которого расположен во Франции. Три сюжетных линии режиссер объединил одной репортерской тематикой. Картина выйдет на экраны 18 ноября.

"Все прошло хорошо"

С 4 ноября на 9 декабря перенесли релиз нового фильма Франсуа Озона. Трогательный фильм об отношении отца и дочери, которая не в силах оспорить ни одно решение родителя. Особенно тогда, когда речь заходит о его собственной смерти. В фильме поднимается тема эвтаназии, при этом его жанр определен как комедия.