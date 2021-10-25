Котики и Камбербэтч: что показали и упустили в новом байопике

В прокат вышла биографическая драма «Кошачьи миры Луиса Уэйна».

Фото: Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна" Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Картина рассказывает о британском художнике, который прославился в конце XIX века рисунками антропоморфных котов, кошек и котят. Рассказываем, что фильм передал точно, а что упустил.

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О чем фильм

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» — это биография, которая охватывает почти 60 лет истории: с 1880-х до конца 1930-х.

Повествование сосредоточено на британском художнике Луисе Уэйне. После смерти отца двадцатилетний Уйэн остается за старшего в семье из пяти сестер и матери. Луис, несмотря на талант, еле как умудряется зарабатывать.

Художник создает иллюстрации к сельским новостям для Illustrated London News, однако не считает это серьезной работой. Гораздо больше его увлекает все остальное: написание опер, научные эксперименты, патенты и природа электричества.

От вопросов вселенной и науки художника отвлекают только чувства: Уэйн влюбляется в гувернантку Эмили Ричардсон, которая преподает его сестрам. Пара женится и заводит котенка — маленький питомец вдохновляет Луиса на знаменитые рисунки.

В ролях: Бенедикт Камбербэтч, Клер Фой, Тоби Джонс, Тайка Вайтити

Кадр из фильма "Кошачьи миры Луиса Уэйна"

Правда и вымысел

Картина довольно точно передает события из жизни Уэйна в хронологическом порядке: женитьба, семейные трагедии, всемирная популярность, болезнь, которая настигла художника в последние годы.

Часть вещей остается за кадром — чтоб сэкономить время или не рушить цельность повествования. Например, художник мало заботился о своем авторском праве и часто ввязывался в авантюры. В фильме это показано, но широкими мазками, без имен и подробностей.

Возраст главных героев и актеров. В жизни Луису Уйэну и Эмили Ричардсон на момент знакомства было 21 и 31 года соответственно. Пара с десятилетней разницей в возрасте, где женщина старше, была огромным скандалом для конца XIX века.

Однако в фильме нет указаний, сколько именно лет мисс Ричардсон: сказано лишь, что она была незамужней в достаточно зрелых годах. Запутывает и возраст актеров: Клер Фой — 37 лет, Бенедикту Камбербэтчу — 45, и последний выглядит сильно старше.