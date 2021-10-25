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Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

Lenta.ruиещё 1
5 минут назад

Фильм «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко выдвинут на премию «Оскар» от России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

Фильм «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России
Фото: Lenta.ruLenta.ru

События кинокартины разворачиваются в небольшом шахтерском городке в Северной Осетии. Фильм рассказывает о семье и проблеме ухода детей из-под чрезмерной родительской опеки.

В июле за свою работу Коваленко получила Гран-при конкурса «Особый взгляд» на 74-м Каннском кинофестивале. Программа «Особый взгляд» считается второй по значимости после основного конкурса фестиваля. На сцене приз получил продюсер фильма Александр Роднянский.

В августе также сообщалось, что «Разжимая кулаки» покажут на 69-м кинофестивале в Сан-Себастьяне. В пресс-службе мероприятия рассказали, что картина была включена в конкурсную программу Zabaltegi-Tabakalera. Уточняется, что в нее входят заметные проекты, которые еще не вышли в испанский прокат, но уже получили положительные оценки от кинокритиков и экспертов других фестивалей. Роднянский назвал включение проекта в программу «безусловным признанием качества картины».

Фильмы,Оскар,Кира Коваленко,Александр Роднянский,
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