Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

Фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на соискание премии "Оскар" от России. Об этом сообщает ТАСС.
"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки",
- сказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.
Продюсер картины Александр Роднянский поблагодарил Оскаровский комитет за доверие:
"Мы очень рады, что коллеги выбрали наш фильм, и очень благодарны им за доверие. У картины Киры Коваленко действительно складывается очень успешная международная судьба: гран-при каннской программы "Особый взгляд", участие и победы на многочисленных фестивалях по всему миру - в Теллурайде, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Торонто, Иерусалиме и других, признание ведущих международных критиков и журналистов".
Действие фильма разворачивается в Северной Осетии. В нем рассказывается о семье мужчины по имени Заур. Он воспитывает своих детей в строгости, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.
Картина удостоилась главной награды в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.