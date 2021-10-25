Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

"Мы очень рады, что коллеги выбрали наш фильм, и очень благодарны им за доверие. У картины Киры Коваленко действительно складывается очень успешная международная судьба: гран-при каннской программы "Особый взгляд", участие и победы на многочисленных фестивалях по всему миру - в Теллурайде, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Торонто, Иерусалиме и других, признание ведущих международных критиков и журналистов".