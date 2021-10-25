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Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России

Анна Шутова
2 часа назад

Фильм ученицы Александра Сокурова Киры Коваленко "Разжимая кулаки" выдвинут на соискание премии "Оскар" от России. Об этом сообщает ТАСС.

Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России
Фото: Кадр из фильма "Разжимая кулаки"Кадр из фильма "Разжимая кулаки"

"Мы выбрали фильм "Разжимая кулаки",

- сказал председатель Российского Оскаровского комитета Павел Чухрай.

Продюсер картины Александр Роднянский поблагодарил Оскаровский комитет за доверие:

"Мы очень рады, что коллеги выбрали наш фильм, и очень благодарны им за доверие. У картины Киры Коваленко действительно складывается очень успешная международная судьба: гран-при каннской программы "Особый взгляд", участие и победы на многочисленных фестивалях по всему миру - в Теллурайде, Сан-Себастьяне, Нью-Йорке, Торонто, Иерусалиме и других, признание ведущих международных критиков и журналистов".

Действие фильма разворачивается в Северной Осетии. В нем рассказывается о семье мужчины по имени Заур. Он воспитывает своих детей в строгости, не зная границ между отцовской заботой и гиперопекой.

Картина удостоилась главной награды в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.

Ранее фильм с Юрой Борисовым номинировали на "Оскар".

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