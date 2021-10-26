Фильмы для тех, кто давно потерял веру в лучшее

Две девушки меняются жизнями, отец-одиночка покупает зоопарк с экзотическими животными, а ветеринар влюбляется в замужнюю артистку цирка: «Рамблер» собрал фильмы для тех, кому необходимо отвлечься от рутины и вернуть веру в лучшее.

Фото: Кадр из фильма "Гордость и предубеждение" Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

«Гордость и предубеждение» (2005)

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Адаптация одного из самых популярных романов Джейн Остин с Кирой Найтли в главной роли. По сюжету жизнь сестер Беннет переворачивается вверх дном, когда по соседству появляется молодой джентльмен – мистер Бингли… В то же время одна из девушек Элизабет знакомится с мистером Дарси, и между ними разгорается нешуточное противостояние.

Кадр из фильма "Гордость и предубеждение"

«Отпуск по обмену» (2006)

Рождественский ромком о двух девушках (англичанка и американка), которые решили на несколько дней поменяться домами. Они и не подозревали, что эти путешествия навсегда изменят их жизни. В главных ролях сильнейший актерский состав, объединивший американских и британских звезд: Кэмерон Диаз, Кейт Уинслет, Джуд Лоу и Джек Блэк.

Кадр из фильма "Отпуск по обмену"

«Невидимая сторона» (2009)

Обеспеченная семья усыновляет юношу из бедного района и помогает стать ему спортивной звездой и поступить в университет. Кстати, в 2010-м Сандра Буллок взяла «Оскар» и «Золотой глобус» за лучшую женскую роль. Фильм основан на реальной истории легенды американского футбола.

Кадр из фильма "Невидимая сторона"

«Мы купили зоопарк» (2011)

Семейство Ми во главе с отцом-одиночкой потратило все сбережения, чтобы спасти заброшенный зоопарк с двумя сотнями экзотических животных. Смогут ли они справиться с целым зверинцем? В главных ролях Мэтт Дэймон и Скарлетт Йоханссон.

Кадр из фильма "Мы купили зоопарк"

«Прислуга» (2011)

Комедийная драма о борьбе за равноправие в США 1960-х. Начинающую писательницу Скитер и двух темнокожих служанок – мудрую Эйбилин и дерзкую Минни – объединяет обостренное чувство справедливости и желание хоть что-то изменить в этой жизни в лучшую сторону. Тут-то Скитер и начинает писать книгу по историям двух знакомых. В картине снялись Эмма Стоун, Виола Дэвис и Октавия Спенсер – последняя получила «Оскар» и «Золотой Глобус» за лучшую женскую роль второго плана.

Кадр из фильма "Прислуга"

«Воды слонам» (2011)

Студент-ветеринар Якоб, после того как его родители погибают, бросает учебу и присоединяется к бродячему цирку. Там он влюбляется в наездницу Марлену, которая, правда, оказывается замужем за жестоким дрессировщиком Августом. В главных ролях драмы Роберт Паттинсон и Риз Уизерспун.

Кадр из фильма "Воды слонам"

«Свет в океане» (2016)

Смотритель маяка знакомится с девушкой по имени Изабель и между ними моментально вспыхивают чувства. Поженившись, они поселяются на уединенном острове, к берегу которого однажды пристает лодка с новорожденной девочкой. Супруги решают воспитать малышку, еще не зная, что их выбор разрушит их привычную жизнь. В главных ролях Алисия Викандер и Майкл Фассбендер – актерам удалось перенести экранную любовь в реальную жизнь.