Режиссер Борис Хлебников экстренно госпитализирован с COVID

Практически каждый день в СМИ появляются новости о том, что знаменитости попадают в больницу с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.

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Стало известно, что в госпитализирован 49-летний Борис Хлебников, известный режиссер, автор фильма «Аритмия», лауреат премии «Ника» и призер ТЭФИ.

Некоторое время назад Хлебников почувствовал слабость. При этом он кашлял и страдал от других коронавирсуных симптомов.

В больнице, чтобы поставить диагноз, Хлебникову врачи провели ПЦР-диагностику на коронавирус. После положительного результата медики приняли решение госпитализировать знаменитого режиссера.

Врачи оценивают состояние Бориса Хлебникова как среднетяжелое, сообщает телеграм-канал Mash.