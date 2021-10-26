Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 69.55EUR 80.70BRENT 85.63
Войти в почту

Режиссер Борис Хлебников экстренно госпитализирован с COVID

Диана Товсепова
1 час назад

Практически каждый день в СМИ появляются новости о том, что знаменитости попадают в больницу с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.

Режиссер Борис Хлебников экстренно госпитализирован с COVID
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Стало известно, что в госпитализирован 49-летний Борис Хлебников, известный режиссер, автор фильма «Аритмия», лауреат премии «Ника» и призер ТЭФИ.

Некоторое время назад Хлебников почувствовал слабость. При этом он кашлял и страдал от других коронавирсуных симптомов.

В больнице, чтобы поставить диагноз, Хлебникову врачи провели ПЦР-диагностику на коронавирус. После положительного результата медики приняли решение госпитализировать знаменитого режиссера.

Врачи оценивают состояние Бориса Хлебникова как среднетяжелое, сообщает телеграм-канал Mash.

Ранее сообщалось, что актер Валерий Гаркалин был доставлен в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.

Фильмы,Аритмия,Валерий Гаркалин,Борис Хлебников,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители