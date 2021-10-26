Режиссер Борис Хлебников экстренно госпитализирован с COVID

Практически каждый день в СМИ появляются новости о том, что знаменитости попадают в больницу с осложнениями из-за коронавирусной инфекции.
Стало известно, что в госпитализирован 49-летний Борис Хлебников, известный режиссер, автор фильма «Аритмия», лауреат премии «Ника» и призер ТЭФИ.
Некоторое время назад Хлебников почувствовал слабость. При этом он кашлял и страдал от других коронавирсуных симптомов.
В больнице, чтобы поставить диагноз, Хлебникову врачи провели ПЦР-диагностику на коронавирус. После положительного результата медики приняли решение госпитализировать знаменитого режиссера.
Врачи оценивают состояние Бориса Хлебникова как среднетяжелое, сообщает телеграм-канал Mash.
Ранее сообщалось, что актер Валерий Гаркалин был доставлен в больницу в Коммунарке с положительным тестом на коронавирусную инфекцию.