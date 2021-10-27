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3 фильма для тех, кто взял ипотеку

Мария Иглина
3 часа назад

В современном мире практически у каждого человека есть долговые обязательства. Одни занимают деньги у друзей, другие берут кредиты, в том числе и ипотеки. А, как известно, выплачивать долг по ипотеке на протяжении нескольких лет — дело не из приятных. "Рамблер" сделал подборку фильмов о людях, которые попали в тяжелые долговые обстоятельства и пытаются из них выбраться.

3 фильма для тех, кто взял ипотеку
Фото: Кадр из фильма "99 домов"Кадр из фильма "99 домов"

"99 домов"

Главному герою картины предстоит узнать, каково когда заложенный когда-то дом ускользает из его рук и велик риск оказаться на улице. После случившегося он решает устроиться на работу к риэлтору, который и забрал его жилье. И, к счастью, у мужчины обнаруживается талант в этой сфере, за считанные дни он добивается больших карьерных успехов, и уже сам начинает заниматься выселением несчастных должников.

"Любой ценой"

Кадр из фильма "Любой ценой"

Два брата Тоби Таннер узнают, что их покойная мать задолжала крупную сумму банку, а уплатить долги можно только продав семейное ранчо, в котором молодые люди провели практически всю жизнь. И тогда, чтобы сохранить имущество, братья решаются на грабеж нескольких небольших банков, однако у них на хвосте оказывается опытный техасский рейнджер.

"Малыш на драйве"

Кадр из фильма "Малыш на драйве"

Молодой парень по прозвищу Малыш уже на протяжении нескольких лет отрабатывает долг перед жестким и расчетливым боссом. Для этого он использует свой талант вождения, работая водителем, который помогает бандитам скрыться с места преступления. Так происходит пока он не встречает девушку и не решает выйти из игры. Но удастся ли это ему сделать? Только если выполнит задание, которое может стоить ему жизни.

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