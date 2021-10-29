Что стало со звездами фильма «10 причин моей ненависти»

Премьера одного из самых популярных фильмов 90-х состоялась больше 20 лет назад. Основой сюжета стала пьеса Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», а действие проекта развернулось в Америке 1990-х годов. Это история о мужененавистнице Кэт, которой сестра пытается найти подходящего ей парня. «Рамблер» решил выяснить, что стало со звездами молодежной романтической комедии.

Фото: Кадр из фильма "10 причин моей ненависти" Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

Джулия Стайлз

Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

После моментальной славы, которую ей принесла главная роль в фильме «10 причин моей ненависти», звезда засветилась в таких рейтинговых фильмах, как «За мной последний танец», «Идентификация Борна», «Улыбка Моны Лизы», «Мой парень – псих». Актриса снялась также в ряде популярных сериалов: среди них, «Декстер» и «Проект Минди». Сейчас актриса работает над несколькими проектами, воспитывает сына и ведет блог в Instagram.

Джозеф Гордон-Левитт

Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

До съемок в картине у актера за плечами был уже солидный послужной список работ. После премьеры проекта карьера Джозефа еще быстрее пошла в гору. Он получил роли в таких фильмах, как «Маниакальный», «Загадочная кожа», «500 дней лета», «Начало», «Хешер», «Жизнь прекрасна», «Достать ножи», «Суд над чикагской семеркой» и других. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, а еще воспитывает двоих сыновей.

Хит Леджер

Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

Роль в фильме «10 лет моей ненависти» для актера стала одной из многих других успешных работ. Хита Леджера мы можем увидеть в таких фильмах, как «Патриот», «История рыцаря», «Бал монстров», «Четыре пера», «Братья Гримм», «Короли Догтауна», «Горбатая гора», «Кэнди», «Темный рыцарь» и других.

В 2008 году актер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене. Официальная причина смерти – острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов.

Лариса Олейник

Кадр из фильма "10 причин моей ненависти"

На момент съемок «10 причин моей ненависти» Олейник уже была известной актрисой – с 1994 по 1998 год она снималась в популярном подростковом сериале «Тайный мир Алекс Мак». После выхода картины у звезды было много ролей, но ни одна из них так и не превзошла по популярности ее ранние работы. Последняя заметная картина с участием Олейник – фильм «Животное среди нас», он вышел в 2018 году.