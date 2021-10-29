Что стало со звездами фильма «10 причин моей ненависти»

Премьера одного из самых популярных фильмов 90-х состоялась больше 20 лет назад. Основой сюжета стала пьеса Уильяма Шекспира «Укрощение строптивой», а действие проекта развернулось в Америке 1990-х годов. Это история о мужененавистнице Кэт, которой сестра пытается найти подходящего ей парня. «Рамблер» решил выяснить, что стало со звездами молодежной романтической комедии.
После моментальной славы, которую ей принесла главная роль в фильме «10 причин моей ненависти», звезда засветилась в таких рейтинговых фильмах, как «За мной последний танец», «Идентификация Борна», «Улыбка Моны Лизы», «Мой парень – псих». Актриса снялась также в ряде популярных сериалов: среди них, «Декстер» и «Проект Минди». Сейчас актриса работает над несколькими проектами, воспитывает сына и ведет блог в Instagram.
До съемок в картине у актера за плечами был уже солидный послужной список работ. После премьеры проекта карьера Джозефа еще быстрее пошла в гору. Он получил роли в таких фильмах, как «Маниакальный», «Загадочная кожа», «500 дней лета», «Начало», «Хешер», «Жизнь прекрасна», «Достать ножи», «Суд над чикагской семеркой» и других. Сейчас актер продолжает активно сниматься в кино, а еще воспитывает двоих сыновей.
Роль в фильме «10 лет моей ненависти» для актера стала одной из многих других успешных работ. Хита Леджера мы можем увидеть в таких фильмах, как «Патриот», «История рыцаря», «Бал монстров», «Четыре пера», «Братья Гримм», «Короли Догтауна», «Горбатая гора», «Кэнди», «Темный рыцарь» и других.
В 2008 году актер был обнаружен мертвым в своей нью-йоркской квартире на Манхэттене. Официальная причина смерти – острая интоксикация, вызванная совместным действием болеутоляющих, снотворных и транквилизаторов.
На момент съемок «10 причин моей ненависти» Олейник уже была известной актрисой – с 1994 по 1998 год она снималась в популярном подростковом сериале «Тайный мир Алекс Мак». После выхода картины у звезды было много ролей, но ни одна из них так и не превзошла по популярности ее ранние работы. Последняя заметная картина с участием Олейник – фильм «Животное среди нас», он вышел в 2018 году.