Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Стриминг-платформа Netflix представила официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик доступен на YouTube.
Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Адаптация произведений автора считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix.
Главные роли в многосерийном фильме исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра. Шоураннером выступила Лорен Шмидт Хиссрич.
Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря на Netflix.
Ранее стриминг-платформа показала первый полноценный трейлер шоу «Ковбой Бибоп» по одноименному аниме. Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда.