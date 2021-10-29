Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Адаптация произведений автора считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix.

Главные роли в многосерийном фильме исполнили Генри Кавилл , Фрейя Аллен и Аня Чалотра . Шоураннером выступила Лорен Шмидт Хиссрич.

Ранее стриминг-платформа показала первый полноценный трейлер шоу «Ковбой Бибоп» по одноименному аниме. Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда.