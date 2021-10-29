Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 70.52EUR 82.29BRENT 83.72
Войти в почту

Вышел официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

Lenta.ruиещё 6
4 часа назад

Каэр Морхен, война, тюрьма: полный трейлер второго сезона «Ведьмака»
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Стриминг-платформа Netflix представила официальный трейлер второго сезона сериала «Ведьмак». Ролик доступен на YouTube.

Сюжет «Ведьмака» основан на одноименной фэнтези-саге польского писателя Анджея Сапковского. Адаптация произведений автора считается одним из наиболее успешных проектов производства Netflix.

Главные роли в многосерийном фильме исполнили Генри Кавилл, Фрейя Аллен и Аня Чалотра. Шоураннером выступила Лорен Шмидт Хиссрич.

Премьера второго сезона «Ведьмака» состоится 17 декабря на Netflix.

Ранее стриминг-платформа показала первый полноценный трейлер шоу «Ковбой Бибоп» по одноименному аниме. Главные роли в новом проекте от Netflix исполнили Джон Чо, Мустафа Шакир и Даниэлла Пинеда.

Фильмы,Аня Чалотра,Мустафа Шакир,Лорен Шмидт,Джон Чо,Генри Кавилл,Netflix,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители