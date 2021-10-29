Россияне выбрали самый страшный фильм ужасов

В преддверии Хэллоуина россияне выбрали самый страшный хоррор всех времен. Исследование провел телеканал "НСТ". Результаты опубликовало издание "Канобу".

Фото: Кадр из фильма "Синистер" Кадр из фильма "Синистер"

На первом месте рейтинга самых страшных фильмов ужаса оказалась картина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона. На втором месте — "Реинкарнация" Ари Астера. А тройку замкнул фильм Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса — "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света".

В десятку самых страшных фильмов ужасов также вошли "Заклятие" Джеймса Вана, "Звонок" Гора Вербински, "Сияние" Стэнли Кубрика и ряд других картин.

Стоит отметить, что "Синистер" не первый раз признают самым лучшим хоррором. Во время исследования компании broadbandchoices пульс зрителей во время просмотра картины поднимался до 86 ударов в минуту.