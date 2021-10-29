Россияне выбрали самый страшный фильм ужасов

В преддверии Хэллоуина россияне выбрали самый страшный хоррор всех времен. Исследование провел телеканал "НСТ". Результаты опубликовало издание "Канобу".
На первом месте рейтинга самых страшных фильмов ужаса оказалась картина "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона. На втором месте — "Реинкарнация" Ари Астера. А тройку замкнул фильм Дэниэла Мирика и Эдуардо Санчеса — "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света".
В десятку самых страшных фильмов ужасов также вошли "Заклятие" Джеймса Вана, "Звонок" Гора Вербински, "Сияние" Стэнли Кубрика и ряд других картин.
Стоит отметить, что "Синистер" не первый раз признают самым лучшим хоррором. Во время исследования компании broadbandchoices пульс зрителей во время просмотра картины поднимался до 86 ударов в минуту.
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