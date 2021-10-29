Россияне назвали лучшие экранизации триллеров

Опрос среди россиян показал, что наиболее удачной они считают экранизацию книги Алексея Иванова «Пищеблок». На второй, третьей, четвертой, шестой, седьмой и восьмой строках оказались ленты, снятые по романам Стивена Кинга, а именно — «Оно», «Кладбище домашних животных», «Противостояние», «Чужак», «Сияние» и «Мистер Мерседес». На пятом месте оказалась экранизация «Снеговика» норвежского писателя Ю Несбе — в ней главную роль исполнил Майкл Фассбендер.