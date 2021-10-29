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Россияне назвали лучшие экранизации триллеров

Lenta.ru
3 часа назад

В рамках исследования сервиса аудокинг Storytel были названы лучшие экранизации триллеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Россияне назвали лучшие экранизации триллеров
Фото: Кадр из сериала «Пищеблок»Кадр из сериала «Пищеблок»

Опрос среди россиян показал, что наиболее удачной они считают экранизацию книги Алексея Иванова «Пищеблок». На второй, третьей, четвертой, шестой, седьмой и восьмой строках оказались ленты, снятые по романам Стивена Кинга, а именно — «Оно», «Кладбище домашних животных», «Противостояние», «Чужак», «Сияние» и «Мистер Мерседес». На пятом месте оказалась экранизация «Снеговика» норвежского писателя Ю Несбе — в ней главную роль исполнил Майкл Фассбендер.

На девятом месте расположился фильм по произведению Патрика Зюскинда «Парфюмер. История одного убийцы». Замкнул десятку сериал «Эпидемия», основанный на книге Яны Вагнер «Вонгозеро».

Россиян также спросили о лучших книжных триллерах. В тройку лидеров вошли «Институт» Стивена Кинга, «Королевство» Ю Несбе и «Последняя миссис Пэрриш» Лив Константин.

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