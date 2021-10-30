Светлана Крючкова: «Каждый раз влюблялась насмерть!»

В первую очередь ей самой, абы на что она не соглашается. Ну и зрителям, конечно! Почти каждая роль актрисы - это событие. И не только давно минувших дней. Когда-то были «Большая перемена», «Старший сын», «Женитьба». Теперь у всех на слуху и на виду «Брежнев», «Похороните меня за плинтусом» и «Ликвидация». Она везде и всегда хороша!

Фото: Мир новостей Мир новостей

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«НИКОГДА НЕ СЧИТАЛА СЕБЯ КРАСАВИЦЕЙ»

– Светлана Николаевна, вас помнят еще по «Большой перемене». Это ведь была первая ваша заметная роль в кино?

– Тому, что стала сниматься в кино, я обязана моему первому супругу. Сценарий «Большой перемены» был предложен Мише (Михаил Стародуб – первый муж актрисы, актер и поэт. – Ред.). Он играл на гитаре, пел, по сценарию должен был петь и его герой Ганжа. Миша прочитал сценарий, а потом попросил меня отнести его на «Мосфильм». Там я столкнулась с режиссером, который тут же предложил мне тоже попробоваться на одну из ролей… Так уж сложилось, что на Ганжу взяли другого замечательного артиста – Сашу Збруева. Он, кстати, не поющий. И таким образом получилось, что сценарий немного переделали и запела я…

– Вы как-то говорили, что роли красавиц в кино не для вас. Почему?

– Ужасно не люблю играть красавиц и никогда таковой себя не считала. Это какое-то другое ощущение. Меня часто спрашивают: а какая у вас любимая сказка в детстве была? Я могу ответить: «Гадкий утенок». Всегда именно таким гадким утенком себя и ощущала. Это сейчас у меня белые седые волосы, я их не крашу. А в молодости у меня были рыжие волосы и белые ресницы. Меня все дразнили: «Рыжий, рыжий, конопатый…» – и так далее. Я всегда чувствовала себя не такой, как все. И запомнила слова Александра Грина: «Люди могут простить друг другу все: равнодушие, трусость, даже подлость. Кроме одного – непохожести на себя!»

«ВЫ НАСТОЯЩАЯ ЖАБА!»

– У вас много самых разных ролей, но есть, наверное, любимые?

– Одна из моих любимых ролей – тетя Песя в фильме «Ликвидация». У меня до съемок в этом сериале были и клиническая смерть, и две операции, и боль, которая не оставляла меня (у артистки около 15 лет назад обнаружили онкологическое заболевание, и она лечилась в Германии. – Ред.). И вот мне с одной кинокомпании позвонили и предложили играть какую-то роль. Я сказала, в каком физическом состоянии нахожусь (а я всем и всегда говорю правду: я такая, какая есть). Позвонили с другой – тоже им честно сказала, они отказались. А потом позвонил человек, который предложил играть у Сергея Урсуляка. Я сказала, что мне нужен трейлер на площадке (снимали сериал в Одессе. – Ред.), чтобы он постоянно стоял и туда никто не заходил, кроме меня, квартира со всеми удобствами и чтобы меня каждый вечер возили на море: я буду плавать. Они на это согласились. И кто от всего этого выиграл? Выиграла «Ликвидация»! (Смеется.)

– Вы снимались еще и в сказках, в «Дюймовочке», например...

– С этим фильмом была смешная история. Произошла она на фестивале «Киношок». Я была со своим старшим сыном Митей, а он со своей девушкой тогда (сейчас она его жена), и младшим сыном Сашей. И вот я, как настоящая еврейская мама, за всеми смотрела. «Митя, плавайте только вдоль берега, чтобы я вас всех видела!» «Саша, куда ты пошел, не смей брать немытые помидоры!» И так два дня. А за это время я обратила внимание, что на меня постоянно смотрит какой-то мужчина. Думаю: ну мало ли, может, ему толстые старые бабы нравятся. (Смеется.) Люди же разные бывают. И вдруг он подходит ко мне и говорит: «Я за вами наблюдаю уже два дня! Знаете, что хочу вам сказать? Вы настоящая жаба!» И хорошо, что у меня чувство юмора всегда идет первым, я засмеялась. Мужчина представился. Оказалось, что это режиссер Леонид Нечаев, который снимал «Приключения Буратино», «Про Красную Шапочку» и многие другие детские ленты. Теперь он хотел снимать «Дюймовочку». А я, как он посчитал, идеально подходила на роль Жабы.

«ЕФРЕМОВ НА СВАДЬБУ БЛАГОСЛОВИЛ»

– Какие у вас воспоминания о детстве? Часто вспоминаете свой родной город Кишинев?

– Место, где родился и вырос человек, оказывает на него очень большое влияние. Город Кишинев был совершенно потрясающий! У тех людей, которые приезжают в него сейчас, не может возникнуть никакого представления о том, каким он был. В этом городе родилось огромное количество хороших людей. Например, Саша Олешко – он из Кишинева. Или Юра Николаев, который был всегда активным участником самодеятельности, театрального кружка в Доме пионеров. Мы с ним не общались, я была младше, но про него там знали все. А Николай Лебедев, именитый режиссер, он жил в соседнем дворе. Видите, каких людей земля эта рождала!

– После Кишинева вы жили в Москве, поступили здесь хоть и не с первого раза в Школу-студию МХАТ, работали в Московском Художественном театре. А потом вдруг переехали в Ленинград. Почему?

– Да, в этом городе я встретила своего второго мужа. Поехала туда по делам – и, как это бывает, любовь с первого взгляда. Я влюбилась в оператора Юрия Векслера и бросила Москву.

Стоял август, я позвонила домой Олегу Ефремову, который был тогда художественным руководителем Московского Художественного театра. «Олег Николаевич! Я ухожу из театра!» – «Ты что, с ума сошла?! У нас столько планов!» – «Я выхожу замуж!» Он, зная мою влюбчивость, потому что я каждый раз влюблялась насмерть (смеется), выдержал паузу и иронично сказал: «Ну и за кого? За Векслера? Выходи!» Они работали вместе на картине «Здравствуй и прощай», и Олег Ефремов очень хорошо знал Юру. Так я осталась в Ленинграде, где живу до сих пор...

Фото Б. Кремера,