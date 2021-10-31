Россияне выбрали самые страшные фильмы ужасов

Россияне назвали самые страшные фильмы ужасов. Результаты опроса публикует издание "Известия".

Фото: Кадр из фильма "Синистер" Кадр из фильма "Синистер"

Самый жуткий фильм, по мнению россиян, — "Синистер" режиссера Скотта Дерриксона. В нем рассказывается о писателе, который вместе с семьей переехал жить в дом, где год назад были убиты все жильцы.

Вторую строчку в рейтинге самых страшных фильмов ужасов заняла картина "Реинкарнация" Ари Астера о родовом проклятии.

Третье место занял фильм "Ведьма из Блэр: Курсовая с того света". История повествует о трех студентах-кинематографистах, которые исчезли в лесах штата Мэрилэнд, снимая курсовой проект о местной легенде — ведьме из Блэр.

Кроме того, в список лучших хорроров вошли "Заклятие", "Звонок", "Сияние", "Паранормальное явление", "Мама", "Нечто" и "Проклятье".

В опросе приняли участие 867 человек в возрасте от 18 до 75 лет.