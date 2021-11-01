Как у фильма "Через тернии к звездам" оказалось две версии

В фантастическом фильме Ричарда Викторова не было никакой политической составляющей. Однако цензура потребовала вырезать из фильма ряд сцен и фактически переделать концовку картины. О том, почему это произошло и как в итоге появились две версии фильма, читайте в материале “Рамблера”.
Сценарий к картине “Через тернии к звездам” был написан Киром Булычевым, который на тот момент был одним из самых востребованных писателей-фантастов, по произведениям которых снимали фильмы. Интересно, что сам автор долгое время скрывал свое настоящее имя от публики, не желая, чтобы его связывали с жанром научной фантастики. Дело в том, что Игорь Можейко (настоящее имя Кира Булычева, прим. ред.) был доктором исторических наук, его знали как серьезного ученого, работал он в Институте востоковедения Академии наук СССР. Посчитав, что его увлечение литературной деятельностью (в частности, написание научно-фантастических рассказов) покажется коллегам слишком несерьезным занятием, Можейко долгое время скрывал свое хобби. Поэтому, собственно, и спрятался за псевдонимом Кир Булычев. Кстати, рассекретить свое настоящее имя писателю-ученому пришлось после выхода на экраны фильма “Через тернии к звездам”.
Самым знаменитым фильмом по его произведениям, безусловно, стала “Гостья из будущего”. При этом по его сценариям было снято более 20 фантастических фильмов. И хотя большинство его произведений считались детскими, снятые по ним картины вовсе не походили на фильмы для малышей. Они были ориентированы как на детей, так и на взрослых, поскольку поднимались в них порой весьма серьезные проблемы, касающиеся людей всех возрастов. Таким стал и фильм “Через тернии к звездам”.
Кир Булычев за сценарий к картине был удостоен Государственной премии СССР. Получать ее пришлось под своим настоящим именем, спрятаться за псевдонимом на церемонии вручения не было возможности. После премьеры Булычеву пришлось рассекретиться. Коллеги-ученые, кстати, вопреки опасениям писателя вовсе не стали насмехаться над ним, а порадовались его успехам.
Однако прежде, чем фильм вышел на экраны и Булычева удостоили премии, цензоры основательно “почистили” картину. Несмотря на то, что объективно никаких политических аналогий в фильме не проводилось, режиссерам было предъявлено требование вырезать из картины несколько сцен.
Дело в том, что примерно за год до предполагаемого выхода на экраны “Через тернии к звездам” случился ввод советских войск в Афганистан. Прилет землян на другую планету, чтобы попытаться навести там порядок, был воспринят цензорами как попытку осудить политику СССР. В итоге из итоговой версии картины было вырезано несколько сцен, чтобы эту якобы аллюзию не подтверждать.
Лишь в 2001 году сын режиссера Ричарда Викторова Николай выпустил на экраны полную версию фильма. Обновленная картина обзавелась несколькими сценами, созданными при помощи компьютерной графики, несколько затянутых эпизодов режиссер позволил себе сократить, а также переписал звук и улучшил колористику фильма. Включены в картину были и “отобранные” у него цензурой эпизоды. Так что у фильма “Через тернии к звездам” есть две версии.
Кстати:
Режиссер Ричард Викторов очень долго искал для своего фильма исполнительницу главной роли. Он совершенно четко нарисовал для себя образ той самой инопланетянки, которому, увы, не соответствовала ни одна из актрис того времени. Совершенно случайно в одном из журналов мод режиссер увидел фотографию манекенщицы из ГУМа Елены Метелкиной и понял, что Нийей должна стать именно она. Несмотря на то, что актерского образования и опыта в кино у Елены, разумеется, не было, на пробах она показала себя просто великолепно. Режиссер был в восторге, а вот худсовет не торопился утверждать Метелкину на роль: высказывались опасения, что такая странная женщина никак не сможет привлечь внимание. Кроме того, по мнению членов худсовета положительная героиня не могла быть лысой (Елена побрилась наголо, поскольку режиссер хотел, чтобы героиня была без волос). Режиссеру удалось настоять на кандидатуре Метелкиной, правда, сниматься в итоге ей пришлось в мини-парике.