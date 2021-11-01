Как у фильма "Через тернии к звездам" оказалось две версии

В фантастическом фильме Ричарда Викторова не было никакой политической составляющей. Однако цензура потребовала вырезать из фильма ряд сцен и фактически переделать концовку картины. О том, почему это произошло и как в итоге появились две версии фильма, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Через тернии к звездам" Кадр из фильма "Через тернии к звездам"

Сценарий к картине “Через тернии к звездам” был написан Киром Булычевым, который на тот момент был одним из самых востребованных писателей-фантастов, по произведениям которых снимали фильмы. Интересно, что сам автор долгое время скрывал свое настоящее имя от публики, не желая, чтобы его связывали с жанром научной фантастики. Дело в том, что Игорь Можейко (настоящее имя Кира Булычева, прим. ред.) был доктором исторических наук, его знали как серьезного ученого, работал он в Институте востоковедения Академии наук СССР. Посчитав, что его увлечение литературной деятельностью (в частности, написание научно-фантастических рассказов) покажется коллегам слишком несерьезным занятием, Можейко долгое время скрывал свое хобби. Поэтому, собственно, и спрятался за псевдонимом Кир Булычев. Кстати, рассекретить свое настоящее имя писателю-ученому пришлось после выхода на экраны фильма “Через тернии к звездам”.

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Самым знаменитым фильмом по его произведениям, безусловно, стала “Гостья из будущего”. При этом по его сценариям было снято более 20 фантастических фильмов. И хотя большинство его произведений считались детскими, снятые по ним картины вовсе не походили на фильмы для малышей. Они были ориентированы как на детей, так и на взрослых, поскольку поднимались в них порой весьма серьезные проблемы, касающиеся людей всех возрастов. Таким стал и фильм “Через тернии к звездам”.

Кир Булычев за сценарий к картине был удостоен Государственной премии СССР. Получать ее пришлось под своим настоящим именем, спрятаться за псевдонимом на церемонии вручения не было возможности. После премьеры Булычеву пришлось рассекретиться. Коллеги-ученые, кстати, вопреки опасениям писателя вовсе не стали насмехаться над ним, а порадовались его успехам.

Однако прежде, чем фильм вышел на экраны и Булычева удостоили премии, цензоры основательно “почистили” картину. Несмотря на то, что объективно никаких политических аналогий в фильме не проводилось, режиссерам было предъявлено требование вырезать из картины несколько сцен.

Дело в том, что примерно за год до предполагаемого выхода на экраны “Через тернии к звездам” случился ввод советских войск в Афганистан. Прилет землян на другую планету, чтобы попытаться навести там порядок, был воспринят цензорами как попытку осудить политику СССР. В итоге из итоговой версии картины было вырезано несколько сцен, чтобы эту якобы аллюзию не подтверждать.

Лишь в 2001 году сын режиссера Ричарда Викторова Николай выпустил на экраны полную версию фильма. Обновленная картина обзавелась несколькими сценами, созданными при помощи компьютерной графики, несколько затянутых эпизодов режиссер позволил себе сократить, а также переписал звук и улучшил колористику фильма. Включены в картину были и “отобранные” у него цензурой эпизоды. Так что у фильма “Через тернии к звездам” есть две версии.

Кстати: