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Фильм "Дюна" выдвинут на Оскар в 14 номинациях

Газета.Ruиещё 3
1 час назад

Фильм "Дюна" выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук, пишет НСН.

Фильм "Дюна" выдвинут на Оскар в 14 номинациях
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Создатели фильма поборются за статуэтку в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучший саундтрек" и другие.

Ранее гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф рассказала, что фанатов фильма ждет продолжение. Режиссерское кресло на съемках второй части фантастического кино займет Дени Вильнев. В сентябре российские зрители внесли в общую кассу фильма "Дюна" более одного миллиард рублей.

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