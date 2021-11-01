Фильм "Дюна" выдвинут на Оскар в 14 номинациях

Фильм "Дюна" выдвинут на премию "Оскар" в 14 номинациях. Об этом говорится в обращении компания Warner Bros. к Американской академии кинематографических искусств и наук, пишет НСН.
Создатели фильма поборются за статуэтку в номинациях "Лучший фильм", "Лучший режиссер", "Лучшая мужская роль", "Лучший саундтрек" и другие.
Ранее гендиректор Warner Bros. Энн Сарнофф рассказала, что фанатов фильма ждет продолжение. Режиссерское кресло на съемках второй части фантастического кино займет Дени Вильнев. В сентябре российские зрители внесли в общую кассу фильма "Дюна" более одного миллиард рублей.